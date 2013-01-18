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Экономика Приморского края сохраняет устойчивую динамику роста
2012 год характеризуется сохранением устойчивой динамикой роста экономики края.
Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, официальные итоги года будут подведены в конце января, но уже сейчас можно говорить о позитивных итогах экономического развития края.
По предварительной оценке валовой региональный продукт в 2012 году составил более 550 миллиардов рублей (рост оценивается на уровне 104 - 105,1 процента к уровню 2011 года при 103,7 процента по России). Объем промышленного производства достигнет 184,1 миллиарда рублей с ростом 103,2 процента. Грузооборот транспорта вырастет до 68,4 миллиардов тонно-километров (107,5 процента к уровню 2011 года). Увеличение объема розничного товарооборота составит 107 процентов, услуг связи - 105,1 процента, производства продукции сельского хозяйства - 101,5 процента, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Прирост ВРП сформирован, в первую очередь, ростом в обрабатывающих производствах промышленного комплекса (104,6 процента), транспорте и связи (104,3 процента). Эти сектора экономики обеспечивают более половины прироста ВРП (56,3 процента). Рост в обрабатывающих производствах сформирован в первую очередь высокотехнологичными производствами машиностроительного комплекса (рост 107,5 процента к уровню 2011 года).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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