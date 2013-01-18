Ректор ДВФУ Сергей Иванец и правительство Муданьцзяна подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между администрацией городского округа Муданьцзян и Дальневосточным федеральным университетом подписали заместитель мэра народного Правительства Муданьцзяна Чжан Хайхуа и ректор ДВФУ Сергей Иванец. Торжественная церемония состоялась в рамках презентации города Муданьцзяна во Владивостоке, которая прошла 17 января в отеле «Хендэ».

Визит делегации Муданьцзяна в Приморье — первый в 2013 году, объявленном годом Китая в России. Праздничное мероприятие было посвящено презентации делового, экономического, образовательного и туристического потенциала Муданьзцзяна. В рамках визита делегации был подписан ряд документов, направленных на расширение и укрепление связей двух регионов — в том числе и соглашение о сотрудничестве между Муданьцзяном и ДВФУ.

— Изучение стран АТР, их культур и языков всегда были в приоритете у ДВФУ. Успешному изучению культуры и языка Китая в полной мере способствует созданный в нашем университете Институт Конфуция, который реализует инновационные, образовательные, исследовательские и просветительские проекты, — отметил ректор ДВФУ Сергей Иванец. — Вся деятельность Института Конфуция направлена на развитие дружественных отношений между нашими странами, и мы будем и в дальнейшем развивать это важнейшее направление нашей работы, сообщает пресс-служба ДВФУ.

В самом тексте соглашения сказано, что стороны «договорились о сотрудничестве с целью формирования благоприятной среды для решения задач образовательного и научного плана, а также в области студенческой активности, способствующей развитию добрососедских отношений между странами и развитию обеих сторон».

После подписания соглашения представители Правительства Муданьцзяна передали ДВФУ в дар ценные экземпляры уникальных книг.

— Эти книги займут достойное место в читальных залах Института Конфуция. Я уверен, что они будут пользоваться большим спросом у школьников, студентов и преподавателей, интересующихся китайским языком, историей и культурой этой страны, — подчеркнул Сергей Иванец.

Партнерство города Муданьцзяна и ДВФУ, с одной стороны, нацелено на укрепление связей между Россией и Китам в сфере образования, науки и культуры, а с другой — на привлечение китайских абитуриентов на обучение в ДВФУ, а также на изучение студентами ДВФУ китайского языка в учебных заведениях Муданьцзяна и преподавание русского языка преподавателями университета для школьников и студентов Муданьцзяна.

Кроме того, планируется участие школьников Муданьцзяна в летних школах на базе ДВФУ, языковые практики студентов ДВФУ в Муданьцзяне, мероприятия по популяризации русского языка и культуры в Китае, проведение совместных исследований и написание работ, разработка программ культурного сотрудничества, включая проведение праздников и фестивалей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.