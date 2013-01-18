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Кампус ДВФУ во Владивостоке будет использоваться для проведения крупных международных мероприятий
Построенный к прошедшему саммиту АТЭС-2012 на острове Русский кампус Дальневосточного федерального университета, где пройдет 21-сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), будет использоваться для проведения крупных международных форумов и конференций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» 17 января заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
«Мы ориентируемся на это, и я отправил соответствующие предложения первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Мы хотим максимально задействовать площадку ДВФУ для проведения такого рода международных мероприятий, прежде всего, касающихся интеграции России в АТР», - заявил Владимир Миклушевский.
Глава региона при этом не исключает, что в Приморье будут проводить международные мероприятия и другой тематики, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Губернатор Приморья отметил, что оборудование, которое было привезено специально для проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года стоимостью 1 миллиард рублей, по решению президента Владимира Путина подарено университету и сейчас используется для проведения 21-й сессии АТПФ.
"В регион были вложены значительные средства. Они должны давать отдачу разными путями: и за счет внешнеполитических результатов, и за счет результатов экономических", - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Круто получается - гражданин Миклушевский был назначен Москвой для организации на о. Русский кампуса нового Федерадьного университета. Приехал, наломал дров, порушил ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ, УПИ и т. д. и понял, что переезд невозможен. Сделал финт ушами и пересел в кресло губернатора. Теперь вместо университетского кампуса на острове будет центр проведения всяких левых тусовок, вроде парламентского форума и т. д. Что автоматически отодвигает переезд университета. Замечательный руководитель, однако