Кампус ДВФУ во Владивостоке будет использоваться для проведения крупных международных мероприятий

Построенный к прошедшему саммиту АТЭС-2012 на острове Русский кампус Дальневосточного федерального университета, где пройдет 21-сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), будет использоваться для проведения крупных международных форумов и конференций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» 17 января заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Мы ориентируемся на это, и я отправил соответствующие предложения первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Мы хотим максимально задействовать площадку ДВФУ для проведения такого рода международных мероприятий, прежде всего, касающихся интеграции России в АТР», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона при этом не исключает, что в Приморье будут проводить международные мероприятия и другой тематики, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Губернатор Приморья отметил, что оборудование, которое было привезено специально для проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года стоимостью 1 миллиард рублей, по решению президента Владимира Путина подарено университету и сейчас используется для проведения 21-й сессии АТПФ.

"В регион были вложены значительные средства. Они должны давать отдачу разными путями: и за счет внешнеполитических результатов, и за счет результатов экономических", - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.