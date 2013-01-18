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Кампус ДВФУ во Владивостоке будет использоваться для проведения крупных международных мероприятий

18 Января 2013, 10:20 | Владивосток

Построенный к прошедшему саммиту АТЭС-2012 на острове Русский кампус Дальневосточного федерального университета, где пройдет 21-сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ), будет использоваться для проведения крупных международных форумов и конференций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» 17 января заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

«Мы ориентируемся на это, и я отправил соответствующие предложения первому вице-премьеру Игорю Шувалову. Мы хотим максимально задействовать площадку ДВФУ для проведения такого рода международных мероприятий, прежде всего, касающихся интеграции России в АТР», - заявил Владимир Миклушевский.

Глава региона при этом не исключает, что в Приморье будут проводить международные мероприятия и другой тематики, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Губернатор Приморья отметил, что оборудование, которое было привезено специально для проведения саммита АТЭС в сентябре 2012 года стоимостью 1 миллиард рублей, по решению президента Владимира Путина подарено университету и сейчас используется для проведения 21-й сессии АТПФ.

"В регион были вложены значительные средства. Они должны давать отдачу разными путями: и за счет внешнеполитических результатов, и за счет результатов экономических", - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: политика  саммит АТЭС  губернатор приморья  АТР  президент россии  ДВФУ  международное сотрудничество 



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Комментарии

  • Энлинга14:40, 18.01.2013#

    Круто получается - гражданин Миклушевский был назначен Москвой для организации на о. Русский кампуса нового Федерадьного университета. Приехал, наломал дров, порушил ДВГУ, ДВГТУ, ТГЭУ, УПИ и т. д. и понял, что переезд невозможен. Сделал финт ушами и пересел в кресло губернатора. Теперь вместо университетского кампуса на острове будет центр проведения всяких левых тусовок, вроде парламентского форума и т. д. Что автоматически отодвигает переезд университета. Замечательный руководитель, однако

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