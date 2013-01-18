Во Владивостоке презентуют инвестиционные проекты Сибири и Дальнего Востока

В ходе 21-сессии Азиатско-тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) во Владивостоке 28 января Россия презентует инвестиционные проекты Сибири и Дальнего Востока. Об этом 17 января в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс» заявил заместитель председателя Совета Федерации, зампредседателя Организационного комитета XXI сессии АТПФ Ильяс Умаханов.

«По инициативе Российской делегации мы проведем на полях форума три крупных мероприятия. Это презентации инвестиционных проектов Сибири и Дальнего Востока и инициативы Российского Фонда фундаментальных исследований по организации многостороннего научного взаимодействия со странами АТР, встречу молодых парламентариев АТР и «круглый стол» на тему «Европа – АТР: новые перспективы сотрудничества», - сообщил Ильяс Умаханов.

Среди новшеств, отличающих Владивостокский форум от предыдущих, вице-спикер Совета Федерации РФ также отметил введение, так называемого, института наблюдателей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«В качестве его участников выступят делегации Афганистана, Казахстана, Мьянмы и Индии. Кроме того, в форуме примут участие 10 международных организаций. Среди них - Организация Объединенных Наций, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Европарламент, Шанхайская организация сотрудничества и ряд других международных структур», - подчеркнул заместитель председателя.

Всего, на сегодняшний день подтверждение участия в форуме дали 22 страны из 28 участников организации АТПФ.

«Мы ожидаем подтверждение еще от двух стран - США и Колумбии. Они проявили предварительный интерес к мероприятию, но пока состав участников в наш адрес не направлен. Единственная страна, не принимающая участие в мероприятии по финансово-организационным причинам - это делегация из Перу», - добавил Ильяс Умаханов.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, в свою очередь, сообщил, что крупные вложения Федерального Правительства во Владивосток для создания инфраструктуры к прошедшему саммиту АТЭС-2012 года продолжают положительно влиять на развитие отношений России со странами АТР.

«Средства, которые Правительство вложило в инфраструктуру Владивостока для подготовки к саммиту АТЭС, продолжают приносить плоды для России на международной арене. Приморский край стал интереснее с точки зрения привлечения инвестиций», - сообщил Владимир Миклушевский.

Глава региона заявил, что в Приморье проведена большая работа по подготовке к мероприятию и Владивосток к нему полностью готов.

«Сегодня, 17 января состоялась финальное заседание оргкомитета АТПФ, где были рассмотрены все аспекты подготовки. По общему мнению, мы к проведению 21- сессии форума полностью готовы. Еще есть текущие организационные моменты, которые мы сейчас продолжаем решать. Но в целом Владивосток и кампус ДВФУ к проведению парламентского форума готов, и Приморье должно запомниться участникам форума, как гостеприимный регион», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Говоря о представляемых Приморьем проектах, Владимир Миклушевский сообщил, что среди них будут инвестпроекты, уже представленные ранее на саммите АТЭС.

«Это проекты развития нефтегазового сектора - завод по сжижению природного газа и нефтехимический комплекс, автомобильный кластер на базе завода «Соллерс», судостроительный кластер на базе завода «Звезда» и создание интегрированной курортной зоны в бухте «Муравьинная». Это только самые крупные проекты, и мы не просто будем их презентовать. Мы меняем взгляд инвесторов на вложение средств в Приморский край. Для этого, в частности, в регионе уже создано Агентство по привлечению инвестиций», - отметил глава Приморья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.