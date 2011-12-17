Поставки газа из Владивостока в Корею подкрепили Дорожной картой

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Президента, главного исполнительного директора компании Kogas Чжу Канг Су.

Особое внимание в ходе переговоров было уделено проекту поставок природного газа из Российской Федерации в Республику Корея через территорию Корейской Народно-Демократической Республики.

Алексей Миллер и Чжу Канг Су подписали Дорожную карту по реализации указанного проекта, а также обсудили вопросы организации практической работы по его осуществлению.

Алексей Миллер проинформировал Чжу Канг Су, что «Газпром» ввел в эксплуатацию первый пусковой комплекс газотранспортной системы «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» и создал все необходимые условия для организации поставок российского газа на мировые рынки из района Владивостока.

Кроме того, со стороны «Газпрома» была выражена поддержка выдвижению кандидатуры Чжу Канг Су на пост Президента Мирового газового союза на период 2015–2018 годов.