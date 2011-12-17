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В России вышла самая необычная предвыборная газета
Партия «Правое дело» выпустила первый номер своей предвыборной газеты «Кто прав, тот и сильнее». Судя по всему, это едва ли не самый необычный образец предвыборной продукции.
Первую полосу украшает постмодернистский коллаж: черно-белое изображение московского Кремля и узнаваемый овал головы, напоминающий портрет Владимира ПУТИНА. Овал украшен разбитыми розовыми очками, заголовок гласит: «Они думают, что мы их любим. 4 декабря они узнают правду».
Внутри газеты – несколько материалов, подготовленных известными в Москве журналистами. Один ернически рассказывает о том, как Валентина МАТВИЕНКО цинично избиралась депутатом местного органа власти в Санкт-Петербурге. В другом анализируется ситуация с падением грузового космического корабля «Прогресс М-12М». Еще одна заметка рассказывает о скандале, который устроил Алексей НАВАЛЬНЫЙ вокруг модернизации сайта госзакупок за 778 миллионов рублей. Центральный разворот газеты посвящен статистике: в виде симпатичной инфографики поданы основные цифры, описывающие грустную российскую действительность (стоимость автодорог, эффективность здравоохранения и т.п.). Наконец, последняя полоса целиком посвящена лидеру партии Михаилу ПРОХОРОВУ. Для пущего эффекта он изображен на странице во весь свой исполинский рост. Фотография снабжена портретным очерком, в котором лидер партии представлен едва ли не в виде мифического героя: он работает так много, что айпад разряжается у него за полтора часа.
«Правое дело» противопоставляет себя «Единой России» и политически, и стилистически, поэтому партия решила ответить на банальные предвыборные листовки единороссов газетой со свежим содержанием, делают вывод в агентстве URA.RU.
По стране газета будет распространяться тиражом в несколько десятков миллионов экземпляров. По данным «ЗР», во Владивостоке ее первыми читателями станут студенты университетов.
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