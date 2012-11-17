Силовики перепроверят «наследие саммита»

Первым задержан бывший замглавы Минрегиона

Бывший замглавы Минрегиона РФ, в настоящее время занимающий должность председателя правительства Пермского края, Роман ПАНОВ задержан по делу о хищении средств, выделенных на саммит АТЭС во Владивостоке, сообщила пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

Панов в 2008-2009 гг. был заместителем губернатора Челябинской области, потом ушел в Минрегион на должность сначала помощника министра, а потом - его заместителя. В Минрегионе Панов, в частности, руководил межведомственной комиссией по восстановлению Южной Осетии, правительство которой тогда возглавлял еще один выходец из Челябинской области - Вадим БРОВЦЕВ. В 2010 г. в Южной Осетии было инициировано парламентское расследование деятельности правительства Бровцев, поднимался вопрос о вотуме недоверия ему. Перед уходом из Минрегиона Панов курировал Дальневосточную дирекцию ведомства, которая занималась подготовкой саммита АТЭС. После проведения саммита начальник Панова Виктор БАСАРГИН был назначен губернатором Пермского края, а сам он возглавил правительство региона.

МВД утверждает, что в хищении бюджетных средств на саммите АТЭС подозревается целый ряд должностных лиц руководящего звена Минрегиона. По данным МВД, подозреваемые организовали проведение конкурсов на заключение госконтрактов по инженерному и научно-техническому сопровождению строительства объектов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), а также на добровольное страхование недостроенных объектов, после чего обеспечили победу в них подконтрольным коммерческим фирмам. Реального участия в страховом и инженерном обеспечении строительства объектов подрядчики не принимали, так как предусмотренные контрактами услуги ранее были выполнены другими фирмами. Однако на их счета были перечислены 93 млн рублей, выделенные из бюджета. В дальнейшем указанные средства были переведены на счета фиктивных организаций и похищены.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

ДВФУ стал одним из ключевых объектов саммита АТЭС во Владивостоке и строился с нуля. Университетский комплекс насчитывает 950 тыс. кв. м общей площади: в его состав входят 93 объекта, а также инфраструктура, коммуникации, коммунальная зона, ТБО, очистные сооружения, опреснительная установка, ландшафтная зона, гранитная набережная. Во время саммита в его корпусах проживала большая часть участников саммита. Генеральным подрядчиком строительства объектов ДВФУ выступало ЗАО «Крокус». Основной заявленный комплекс зданий ДВФУ был закончен к саммиту. Сейчас в процессе стройки находятся два объекта (лабораторный и медицинский корпуса), полученные «Крокусом» в нагрузку к основному строительству. Заявка на строительство этих объектов была подана в начале 2012 года.

Дальневосточная дирекция Минрегиона была создана в 2008 году - на ее работу было потрачено 700 млн рублей, рассказывал «Ведомостям» федеральный чиновник: «Это очень много, если учесть, что дирекция выполняла функцию госзаказчика и сама ничего не производила». По словам чиновника аппарата правительства, дирекция до сих пор не рассчиталась с подрядчиком по строительству Дальневосточного университета на острове Русский ЗАО «Крокус»: «Зависло около 2 млрд рублей».

Тем временем Счетная палата (СП) РФ выявила серьезные финансовые нарушения со стороны дирекции Минрегионразвития РФ при подготовке саммита АТЭС во Владивостоке.

«Сегодня (9 ноября) прошла коллегия Счетной палаты РФ, которая подвела итоги проверки расходования бюджетных средств при подготовке к саммиту АТЭС во Владивостоке. Выявлен новый факт финансовых нарушений, связанный с заключением дирекцией Минрегионразвития договора с частной фирмой для строительного контроля», - сообщил «Интерфаксу» председатель Счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН.

«Речь идет о 90 млн рублей, и этот новый факт не связан с делом, которое ведет уже МВД России. Все документы также будут переданы в Следственный комитет МВД РФ», - подчеркнул Степашин.

Накануне начальник УМВД РФ по Приморскому краю Андрей НИКОЛАЕВ не исключил появления в будущем уголовных дел по возможным нарушениям при возведении объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке.

«На большинстве объектов саммита строительство еще не окончено. Сейчас многие из них на грани сдачи. Для чего сюда и приезжал Сергей Степашин. Вы понимаете, что пока объект не сдан - финансирование не закрыто. Поэтому говорить о том, сколько дел возбуждено, преждевременно. Ждем, когда объект сдастся и будет окончательный расчет с подрядчиками и поставщиками», - сообщил Андрей Николаев журналистам.

При этом он подчеркнул, что «материалов у нас (полиции Приморья) достаточно для проверки. И не только у нас, но и в других структурах правоохранительных органов, в том числе департаментах. Сегодня проводится определенная работа, завтра будет. Услышите», - добавил глава краевого УМВД.

На прошлой неделе во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в офисе Дальневосточной дирекции министерства регионального развития. Это учреждение было госзаказчиком и координатором на всех строившихся объектах к саммиту АТЭС-2012.

По данным источника в силовых структурах региона, обыск связан с расследованием уголовного дела о хищении 178 млн рублей.

Кроме того, 29 октября ФСБ провела обыски во владивостокском офисе ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания». В УФСБ Приморья агентству сообщили, что оперативные мероприятия были связаны с подозрениями на хищение бюджетных средств при строительстве объектов АТЭС-2012.

По материалам СМИ.