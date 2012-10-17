www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
АТР
Распечатать

Во Владивостоке начали поиск пути устранения угрозы войны в АТР

17 Октября 2012, 13:31 | Владивосток

Угроза войны стала вполне реальной для стран Азиатско-тихоокеанского региона. К такому выводу пришли участники международной конференции «Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке», которая прошла во Владивостоке 16-17 октября.

«Сегодня степень угрозы всем живущим в регионе значительно выше, чем 30-40 лет назад. Самая большая проблема сегодня - территориальные споры», - отметил директор Института истории и этнографии ДВО РАН Виктор ЛАРИН: «Совершенно очевидно, что есть понимание существа проблемы, но нет взаимовыгодных решений. Хотел бы напомнить, что решение российско-китайских проблем территориальных проблем наши страны решали около 80 лет. Я бы предложил объединяться не за или против кого-то, а для решения проблем».

По его мнению, авария на Фукусиме, изменение климата несут новые угрозы. Одна из главных угроз по-прежнему коренится на Корейском полуострове.

«К сожалению, война в Корее возможна. Без этого, думаю, наша конференция и не состоялась. Она была бы не нужна. Безусловно, ситуация в Северной Корее сейчас новая. Идет процесс консолидации власти новым руководством, смена элиты. Важно, чтобы участники шестисторонних переговоров уменьшали ядерную угрозу со стороны КНДР», - отметил директор Московского центра Карнеги Дмитрий ТРЕНИН.

К новым угрозам можно отнести резко обострившиеся территориальные споры в регионе. Эксперты попытались разобраться в причинах.

«Мы пытались разобраться, почему обострились территориальные споры. Это и экономические проблемы, имеющие корни в мировом кризисе, и рост национализма, и изменение баланса сил в регионе. Факторы разные. Но однозначного ответа пока у нас нет», - отметил Виктор Ларин.

По мнению американской стороны одним из главных катализаторов напряженности стало изменение баланса сил в регионе.

«Окончание холодной войны драматичным образом изменило весь мир. Но основной темой нашей конференции стали вызовы XXI века. Самый главный фактор – возникновение новых больших игроков в АТР. Многие страны занимают новые позиции. А традиционные игроки, такие как Россия и США, подстраиваются под новые условия. И самый большой для нас вызов – как те изменения, которые происходят, пустить в мирное русло», - сказал бывший посол США в России Джеймс Коллинз.

Участники конференции сошлись во мнении, что их встреча стала лишь началом большой работы.

«На мой взгляд, главное, что нам удалось идентифицировать проблему. Второе – у нас есть понимание, что страны АТР формируют какое-то соседство, а между соседями должны быть добрососедские отношения. Она из главных задач на будущее – определить тот регион, о котором мы будем вести речь. Нужно искать пути устранения угрозы войны. Я бы предложил организаторам для последующей работы создать карту проблем», - подвел итоги конференцииДмитрий ТРЕНИН.

Виктор Ларин отметил, что центром для обсуждения региональных проблем стран АТР стал Владивосток и выразил надежду, что Приморье станет полноценной площадкой для международного сотрудничества в области региональной безопасности.

Олег ЖУНУСОВ.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru