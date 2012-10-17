Во Владивостоке начали поиск пути устранения угрозы войны в АТР

Угроза войны стала вполне реальной для стран Азиатско-тихоокеанского региона. К такому выводу пришли участники международной конференции «Безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе в XXI веке», которая прошла во Владивостоке 16-17 октября.

«Сегодня степень угрозы всем живущим в регионе значительно выше, чем 30-40 лет назад. Самая большая проблема сегодня - территориальные споры», - отметил директор Института истории и этнографии ДВО РАН Виктор ЛАРИН: «Совершенно очевидно, что есть понимание существа проблемы, но нет взаимовыгодных решений. Хотел бы напомнить, что решение российско-китайских проблем территориальных проблем наши страны решали около 80 лет. Я бы предложил объединяться не за или против кого-то, а для решения проблем».

По его мнению, авария на Фукусиме, изменение климата несут новые угрозы. Одна из главных угроз по-прежнему коренится на Корейском полуострове.

«К сожалению, война в Корее возможна. Без этого, думаю, наша конференция и не состоялась. Она была бы не нужна. Безусловно, ситуация в Северной Корее сейчас новая. Идет процесс консолидации власти новым руководством, смена элиты. Важно, чтобы участники шестисторонних переговоров уменьшали ядерную угрозу со стороны КНДР», - отметил директор Московского центра Карнеги Дмитрий ТРЕНИН.

К новым угрозам можно отнести резко обострившиеся территориальные споры в регионе. Эксперты попытались разобраться в причинах.

«Мы пытались разобраться, почему обострились территориальные споры. Это и экономические проблемы, имеющие корни в мировом кризисе, и рост национализма, и изменение баланса сил в регионе. Факторы разные. Но однозначного ответа пока у нас нет», - отметил Виктор Ларин.

По мнению американской стороны одним из главных катализаторов напряженности стало изменение баланса сил в регионе.

«Окончание холодной войны драматичным образом изменило весь мир. Но основной темой нашей конференции стали вызовы XXI века. Самый главный фактор – возникновение новых больших игроков в АТР. Многие страны занимают новые позиции. А традиционные игроки, такие как Россия и США, подстраиваются под новые условия. И самый большой для нас вызов – как те изменения, которые происходят, пустить в мирное русло», - сказал бывший посол США в России Джеймс Коллинз.

Участники конференции сошлись во мнении, что их встреча стала лишь началом большой работы.

«На мой взгляд, главное, что нам удалось идентифицировать проблему. Второе – у нас есть понимание, что страны АТР формируют какое-то соседство, а между соседями должны быть добрососедские отношения. Она из главных задач на будущее – определить тот регион, о котором мы будем вести речь. Нужно искать пути устранения угрозы войны. Я бы предложил организаторам для последующей работы создать карту проблем», - подвел итоги конференцииДмитрий ТРЕНИН.

Виктор Ларин отметил, что центром для обсуждения региональных проблем стран АТР стал Владивосток и выразил надежду, что Приморье станет полноценной площадкой для международного сотрудничества в области региональной безопасности.

Олег ЖУНУСОВ.