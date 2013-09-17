Во Владивостоке законодатели пяти стран договорились о сотрудничестве

Во Владивостоке прошел IV Форум региональных Законодательных Собраний и Собраний Народных Представителей стран Северо-Восточной Азии

Депутаты Законодательного Собрания Приморского края встречали коллег из Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии. В отеле «Хендэ» в ходе пленарного заседания парламентарии стран Северо-Восточной Азии представили свое видение экономического взаимодействия в АТР.

«Отработка транспортных коридоров при столь интенсивном развитии экономики, которое регистрируется в АТР, становится главной задачей,- с этих слов начал свое выступление Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края . - В Приморье транспортные потоки «Приморье-1» и «Приморье-2» перестают быть декларацией, воплощаются в жизнь. Для гостей форума тема портов Японского моря, логистики, грузов является объединяющей. Вовлечение в эту деятельность законодателей, единое правовое регулирование – требование времени. Данная идея уже была озвучена в ходе недавнего инвестиционного форума во Владивостоке. Мы готовы поддержать идеи коллег-законодателей из АТР».

По мнению спикера приморского парламента, у форума был серьезный бэкграунд, указывающий, что вектор развития страны направлен на Приморье: встреча глав государств в рамках саммита АТЭС, сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского Форума, заседания Консультативной комиссии и транспортного совета Расширенной Туманганской инициативы. «Ровно год назад президент России Владимир ПУТИН, выступая перед коллегами – президентами стран АТЭС, объявил развитие транспортно-логистического сектора приоритетным направлением региональной экономической интеграции, инвестиционной привлекательности, - сказал в своем докладе Виктор Горчаков. - И это не просто планы: на уровне государства ведется модернизация Транссиба, ледокольного флота с активизацией Северного Морского пути, развитие портов, строительство второго пути БАМа». Крупные комплексные проекты заявлены и в Приморье: развитие портовых транспортных узлов (Владивостокский, Хасанский, Восточный-Находка), создание особых экономических зон разных типов (портовых, промышленных, внедренческих, туристических). Особое внимание уделяется законодательной поддержке, созданию механизмов государственно-частного партнерства с соответствующим налоговым, таможенным, нормативным регулированием. Меняются инвестиционные условия, налогообложение в части налога на прибыль и налога на имущество для новых предприятий. Сформировано «Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край», взаимодействующее с инвесторами и фондами. Вместе с тем еще многое предстоит сделать. Например, реализовать идею безвизового режима для транзитных пассажиров, следующих через порт Зарубино по транзитному коридору Зарубино - Краскино - Хуньчунь и обратно. Вызывает тревогу низкий уровень сервиса в пункте пропуска и пассажирском терминале «Зарубино», пропускная способность автомобильного пункта пропуска «Краскино». Здесь необходимо увеличить рабочее время, особенно в дни прихода и отхода парома, синхронизировать работу с китайским погранпереходом».

Теме международного взаимодействия в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона были посвящены и доклады зарубежных участников форума. Законодатели Ниигаты в лице заместителя председателя муниципального собрания г. Ниигата АОКИ Чиёко предложили сотрудничество в области сельского хозяйства. По мнению г-жи АОКИ, одно из направлений совместной деятельности – это активизация региональных производств и международной экономической деятельности, увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, международная поддержка в области сельского хозяйства. В июле текущего года делегация сельскохозяйственного и экономического сотрудничества, возглавляемая мэром Ниигаты, посетила Приморье для развития новых обменов в области сельского хозяйства, обустройства базовой городской инфраструктуры.

Кроме этого, по мнению членов делегации из Ниигаты, необходимо создавать условия для осуществления международных гуманитарных и информационных обменов, искать новые виды сотрудничества и поддержки.

Корейская делегация озвучила на форуме тему развития Северного морского пути. «Я придаю очень важное значение встрече с делегациями, возглавляемыми председателями региональных собраний различных стран», - подчеркнул г-н ПАК Сан Су, председатель собрания провинции Канвон Республики Корея. Он представил собравшимся доклад на тему «План сотрудничества между регионами Северо-Восточной Азии с помощью Расширенной Туманганской Инициативы».

Председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ презентовала собравшимся столицу Приморья. «Саммит АТЭС стал новой вехой в истории Владивостока – город теперь позиционирует себя как центр международного сотрудничества», - отметила в своем докладе спикер думы Владивостока Елена Новицкая. - Считаю, что Владивосток уже сейчас становится местом, привлекательным для инвестиций и призываю наших зарубежных партнеров активно изучать наш город и разворачивать здесь совместные проекты, особенно в сфере промышленного производства и высоких технологий».

Об основных путях развития международных отношений говорили и законодатели префектуры Акита (Япония). Заместитель председателя Законодательного Собрания префектуры Акита (Япония) САТО Кэнъитиро представил проект нового маршрута, который станет хорошей альтернативой уже существующим морским линиям между Японией и странами Европы через Суэцкий канал. «Мы стремимся создать прямую контейнерную линию между основными портами Дальнего Востока России и портом Акита - кратчайшим маршрутом для транспортировки грузов на Дальний Восток, в Центральную Сибирь и Европу по Транссибу», - подчеркнул Сато Кэнъитиро.

Зампредседателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Цзилинь ЧЖОУ Хуачэнь на парламентском форуме озвучил наиболее перспективные направления экономики для стран региона. Глава делегации КНР в своем выступлении подчеркнул, что китайское правительство придает большое значение обмену и сотрудничеству со странами Северо-Восточной Азии, а провинция Цзилинь всегда рассматривала такое сотрудничество как важную часть осуществления стратегии «локомотива открытости».

Китайский парламентарий отметил несколько ключевых направлений, на которых сегодня делает акцент КНР. Во-первых – в ускоренном темпе осуществляется стратегия экспериментальной зоны развития и открытости «Чан-Цзи-Ту». Во-вторых, значительно интенсивнее стало строительство каналов международного сотрудничества. Так провинция Цзилинь активно ведет строительство международных торговых путей, соединяющих границу с морскими портами, и далее – со странами СВА, восстанавливает грузопассажирский маршрут Хунчунь – Зарубино – Сокчо (Ю.Корея); успешно запущены трансграничные перевозки внутренних грузов по маршруту Хунчунь – Раджин (КНДР) – Шанхай (порт Нинбо); завершена реконструкция автодороги 2-й категории Юаньтин (КНДР) - порт Раджин; для северо-востока Китая открыт новый, экономичный и удобный, выход к морю. Активно продвигается контейнерная линия Зарубино – Ниигата – Владивосток.

Завершила встречу церемония принятия совместной резолюции, согласно которой все участвующие в форуме стороны будут прилагать усилия для дальнейшего развития дружеских отношений между государствами Северо-Восточной Азии на уровне Законодательных Собраний и Собраний Народных Представителей регионов, стремиться к предотвращению угроз региональной безопасности, содействовать выработке единой концепции культурного и экономического сотрудничества, способствовать реализации инициатив, предложенных на форуме. Кроме этого, было решено, что следующий, V форум региональных Законодательных Собраний и Собраний Народных Представителей Северо-Восточной Азии пройдет в г. Чаньчунь, провинция Цзилинь (КНР) в сентябре 2014 года.

Вице-спикер приморского парламента Джамбулат ТЕКИЕВ после оглашения текста соглашения отметил, что такие форумы законодателей соседних стран очень важны – они позволяют вырабатывать важные решения, которые в виде инициатив будут направлены в Госдуму РФ. Это, несомненно, положительно скажется на взаимодействии стран Северо-Восточной Азии.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.