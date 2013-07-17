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Во Владивостоке на Дальневосточном инвестиционном конгрессе обсудят лучшие международные практики развития территорий
6-7 сентября во Владивостоке пройдет Дальневосточный инвестиционный конгресс. Участие в нем примут представители делового клуба АТЭС и органов власти стран-участников, крупных российских и зарубежных компаний, работающих в АТР, Агентства стратегических инициатив, экономисты и политологи, главы региональных органов власти Дальнего Востока и Сибири, общественных и научно-исследовательских организаций.
Организатор конгресса – администрация Приморского края, при поддержке Правительства Российской Федерации.
Формированием деловой программы занимается Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Напомним, что с 2007 года в столице Приморья проходил Тихоокеанский экономический конгресс, задуманный как площадка для презентации планов развития территории. Но очень быстро он стал коммуникативной площадкой России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В центре дискуссий будет государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2025 года как инструмент эффективной интеграции России в экономическое пространство стран АТР, создание и развитие институтов и инфраструктуры, обеспечивающих запуск и работу «инвестиционного лифта» для инновационного роста экономики региона.
В рамках заявленной тематики конгресса состоятся четыре панельных дискуссии. На одной из них эксперты обсудят инструменты привлечения инвестиций и лучшие международные практики развития территорий: зоны территориального развития, промышленные площадки, в том числе особые экономические зоны и пути повышения эффективности их управления, привлекательности российских ОЭЗ на мировом рынке капитала, выход на новый уровень качества предоставляемых резидентам условий.
Для развития Дальнего Востока чрезвычайно актуален вопрос создания портовых ОЭЗ. Так, Приморье в этом году завершит разработку концепции ОЭЗ для портов Восточный и в бухте Троицы (Зарубино). Они будут специализироваться на транзите контейнерных грузов, обслуживании высокотехнологичного экспорта между странами АТР и экспортно-ориентированных сборочных производств Дальнего Востока.
По вопросам участия в Дальневосточном инвестиционном конгрессе просьба обращаться в Организационный комитет:
Тел. (423) 2648-142, 2648-143, 246-86-26, e-mail:pacific-congress@mail.ru, сайт: www.pacific-congress.ru
ZRPRESS.RU, Владивосток.
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