Приморские спортсмены, отличившиеся на соревнованиях, получат выплаты

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 17 июля, вынес на рассмотрение Законодательного Собрания поправки в краевой закон «О физической культуре и спорте», которые позволят приморским спортсменам, отличившимся на Универсиаде в Казани, получить «призовые» выплаты.

Во время записи программы «Владимир Миклушевский. Блиц» глава Приморья заявил, что сегодня он внес в краевой парламент поправки в закон. Это позволит получить выплаты спортсменам, занявшим призовые места на Универсиаде-2013.

Ранее Законодательное Собрание утвердило поправки в закон о призовых выплатах, но они вступят в силу лишь с 19 июля 2013 года. Таким образом, приморские спортсмены, завоевавшие медали на Универсиаде-2013 в Казани, не могли претендовать на них, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Я тщательно изучил этот вопрос, и принял решение исправить это упущение. Мы внесли поправки в закон - они позволят выплатить «призовые» всем нашим спортсменам, которые особо отличились на различных соревнованиях с 1 января этого года», - заявил Владимир Миклушевский в ходе программы.

ZRPRESS.ru, Владивосток.