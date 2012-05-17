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Бизнес не успевает привыкать к городским управленцам Владивостока
С 14 мая ушли в отпуск с последующим увольнением по собственному желанию первый заместитель главы администрации города Владивостока Алексей СУХОВ и заместитель главы администрации Владивостока - начальник управления жилфонда Александр ТАБАЧЕНКО.
Добровольная (действительно так?) отставка двух вице-мэров, последовавшая в субботу вслед за отставкой месяц назад вице-мэра по транспорту Максима МОЛЧАНОВА, и ранее отставки ТАРАСЕНКО, ТАТАРЧУКА, ШИЯЧНОВА, ЗУБРИЦКОГО, ВОЙНОВСКОЙ и пр., уже стали отличительной чертой правления главы города Владивостока. Из пришедшей четыре года назад команды заместителей Игоря Пушкарева сегодня в «сером доме» осталась лишь вице-мэр по здравоохранению Елена ЩЕГОЛЕВА.
Предпринимательские структуры, в силу необходимости вынужденные вести постоянный диалог с городскими чиновниками, опять поставлены в тупик: будут ли сохранены те договоренности, что достигнуты ими с Суховым и Табаченко? Бизнесу, да и всем горожанам также, не лишним было бы объяснить, почему они уходят.
- Наш мэр в свое время много говорил, что у него есть команда, и сейчас мне досадно видеть, как часто в администрации меняются люди. Я также не могут понять, чем вызваны эти многочисленные отставки. И именно поэтому не могу доверять администрации. Не понимаю, с кем работать предпринимательской среде. Словом, жаль, что мэр не может собрать людей, с кем бы шел до конца, - высказал по просьбе «ЗР» мнение об очередных отставках в мэрии политолог, заместитель первого проректора ВГУЭС Андрей КАЛАЧИНСКИЙ.
Насколько можно судить по происходящим событиям, новейшие отставки вице-мэров последовали после совещания у губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, посвященного вопросам работы управляющих компаний и ТСЖ, в котором среди прочих лиц принимали участие отвечающие за жилищный фонд краевого центра (содержание и ремонт муниципального жилищного фонда, вывоз мусора и переселение из ветхого и аварийного жилья) Александр Табаченко и осуществлявший общее руководство реализацией градостроительной политики Алексей Сухов.
На Табаченко, которого эксперты относят к команде экс-губернатора ДАРЬКИНА (мол, поставили присмотреть за федеральными деньгами), говорят, жалко было смотреть после разгромного выступления на совещании председателя ТСЖ «Толстовцы» Елены ЛАЗАРЕНКО, говорившей о некачественном капремонте жилья, фасадов, практике рейдерства на жилищно-коммунальном рынке, наконец, о двойных квитанциях, которые до сих пор получают жители Владивостока. Кстати, с капремонтом дома на Партизанском пр-те, 28 прокуратура все-таки будет разбираться. А отставка Сухова, вполне возможно, связана с затянувшимися работами по «морскому фасаду», хотя уход профессионала такого уровня для городского управления - явно потеря. По другой версии, причина отставки - в жалобе в прокуратуру некоего садоводческого товарищества… Впрочем, последнее откровенно по слухам, которые множатся ввиду отсутствия ответов на вопросы.
Как бы то ни было, за счет этих двух отставок мэр усилил пиар-блок мэрии. Так, 14 мая на аппаратном совещании в администрации представлен новый вице-мэр – Роман КАРМАНОВ. Руководитель медиакомпании «Бизнес-кейс», которая входит в состав медиахолдинга Игоря Пушкарева, будет осуществлять вопросы общей политики органа местного самоуправления в сфере рекламной деятельности, информационно-программного обеспечения и организации внешних связей. Занимавший эту должность ранее Алексей ЛИТВИНОВ занял пост Алексея Сухова – первого вице-мэра.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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