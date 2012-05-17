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Организаторы антипутинских акций во Владивостоке подверглись преследованию

17 Мая 2012, 01:30 | Владивосток

Организаторов антипутинских акций во Владивостоке подвергли административному преследованию, а в Хабаровске – уголовному.

Организатор митинга в Хабаровске Дмитрий КОВАЛЬЧУК так и не смог добраться до акции. По словам депутата Госдумы от «СР» Дмитрия ГУДКОВА, днем к Ковальчуку «ворвались люди в масках, выломав железную дверь (забрали компьютер и мобильный телефон), и увезли в неизвестном направлении. Предварительно известно, что ему «шьют» 212-ю статью УК, а это серьезно: организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием». В интервью агентству «ФедералПресс» Дмитрий Гудков выразил опасения, что лидер молодежной организации эсеров в столице ДФО может получить реальный срок – до 10 лет лишения свободы.

Факт возбуждения уголовного дела подтвердил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю однофамилец депутата Илья ГУДКОВ. По данным пресс-службы регионального УМВД, координировали акцию представители общественной организации «Дальневосточная альтернатива», объединившей ряд несистемных оппозиционеров и даже бывших единороссов.

Во Владивостоке ситуация для оппозиции оказалась ненамного приятнее. Приморский крайком КПРФ заранее опубликовал документы о согласовании марша протеста «Не пустим вора в Кремль» и «Марш миллионов». 100 человек прошло от Дальзавода до центральной площади города. Депутат Думы Владивостока от КПРФ Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ привез с собой 8-летнего сына. После того как марш закончился у здания администрации, оппозиционеры попытались устроить «флэш-моб», установив палатку на площади. В этот момент и был задержан депутат ЗС ПК Артем САМСОНОВ и его соратник, активист движения «За честные выборы» Юрий КУЧИН. По неофициальным данным, полиция задержала политиков за воспроизведение нецензурной песни группы «Корейские LЁDчики» о Владимире ПУТИНЕ.

«Золотой Рог».

Автор: FederalPress
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