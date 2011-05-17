«Справедливая Россия» выросла из коротких штанишек

Справороссы укрепят свои позиции по итогам предстоящих осенью выборов, уверяет лидер приморского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Константин МЕЖОНОВ. И партии не сможет помешать даже возможный отзыв Сергея МИРОНОВА из Совета Федерации.

Лидер справороссов Сергей Миронов передал руководство партией своему ближайшему соратнику Николаю ЛЕВИЧЕВУ. Но теперь единороссы грозят снять его и с должности председателя Совета Федерации. Об этом на первомайском митинге в Санкт-Петербурге заявил Вадим ТЮЛЬПАНОВ – лидер питерской «Единой России» и спикер местного ЗС, от которого и был избран в Совет Федерации Сергей Миронов. Единороссы заявили о намерении начать процедуру отзыва уже на ближайшей сессии 18 мая.

- Это непродуманная пиар-акция со стороны единороссов. От их нападок рейтинг Миронова только растет, - комментирует Константин Межонов. – Нападки продолжаются на протяжении всех 10 лет, что Миронов возглавляет СФ. Причем, обострение приходится на выборный год.

- То есть инициирование отставки - предвыборный ход единороссов?

- Да. Рейтинг «Единой России» всего 30%. Она не выполнила прошлые предвыборные обещания. За последние 10 лет страна скатилась, согласно международным исследованиям, на 20 позиций в образовании, с 27-29 места в 2000-м году на 47 место – в 2010 году. При минимуме в 10% страна тратит на образование всего 4,5% ВВП. Народ недоволен пенсионной, военной реформами… Бизнес повышением социального налога загнали в тень. Из 450 депутатов Госдумы – 40 миллиардеры. Как думаете, в какой партии они состоят?! Отсюда и олигархические законы.

- Например, какие?

- Только Россия из числа ведущих стран не имеет прогрессивной шкалы подоходного налога. А ведь если мы введем ее, то дополнительное налогообложение только тех, чей ежегодный заработок превышает 3 млн рублей, позволило бы увеличить зарплату бюджетников в 3,5 раза! Сверхбогатых людей в России появилось много, а вот все остальные - просто нищие. И это при нынешних ценах на углеводородное сырье!

- У меня сложилось впечатление, что своим главным политическим противником вы видите «Единую Россию»?

- Нельзя быть оппозицией к оппозиции. Естественно, мы оппозиция к партии власти, каковой сейчас является «Единая Россия».

- Владимир ПУТИН объявил о создании Народного фронта, то есть призвал к объединению самые различные силы. Планирует ли «Справедливая Россия» объединяться с кем-нибудь?

- У нас уже есть представители различных организаций. Например, на федеральном уровне в руководстве «Справедливой России» - лидер организации инвалидов. На региональном уровне в партии состоит руководитель приморского отделения «Союза женщин» Зинаида ИОВКОВА. Я не исключаю, что в некоторых вопросах мы можем объединиться с другими оппозиционными партиями.

- На региональной партийной конференции вы поставили задачу сформировать список кандидатов на предстоящие осенью выборы в Законодательное собрание Приморья и в Госдуму к середине мая. Список готов?

- Еще нет. Мы проводим согласования с первичными организациями.

- Но уже можно назвать какие-нибудь имена, которые наверняка окажутся в списке кандидатов?

- Межонов, ИОВКОВА, КОЗИЦКИЙ, ЮРТАЕВ.

- В нынешнем составе ЗС «Справедливая Россия» может считать своими депутатов Александра ЕРМОЛАЕВА и Сергея СОФИНА. Они будут включены в партийный список?

- Софин не является членом «Справедливой России» и никогда в ней не состоял, хотя возглавлял местное отделение «Партии пенсионеров», вошедшей в «Справедливую Россию». Ермолаев еще не принял решение. Но партии он нужен.

- Как вы относитесь к изменениям системы выборов в Приморье?

- Плохо отношусь. Новая система упрощает использование административного ресурса. Нам объективно трудно будет контролировать в какой-нибудь отдаленной деревне ход выборов. Вот там-то и развернется административный ресурс.

- Партия уже определилась, под каким лозунгом пойдет на выборы?

- Лозунгов много. Например, «Ложь достала, даешь справедливость!». Или «Прежде чем Россия станет единой, она должна стать справедливой!»