Игорь Шувалов проверил ход строительства объектов саммита АТЭС

Дальневосточный федеральный университет станет новой точкой роста Приморского края. Об этом заявил губернатор Сергей ДАРЬКИН во время инспекционного визита в край первого заместителя председателя правительства РФ Игоря ШУВАЛОВА.

Игорь Шувалов в пятницу, 13 мая, прилетел в аэропорт Владивосток, где сразу принял участие в церемонии открытия новой взлетно-посадочной полосы. Он перерезал ленточку совместно с министром транспорта РФ Игорем ЛЕВИТИНЫМ, главой Минрегионразвития Виктором БАСАРГИНЫМ и губернатором Приморья Сергеем Дарькиным.

И первый объект в программе подготовки к саммиту АТЭС-2012 официально вступил в действие. До этого ее в течение одного месяца эксплуатировали в тестовом техническом режиме.

Сразу после торжественного запуска на полосу приземлился самолет «Владивосток Авиа», который прибыл из Пекина. А через несколько минут еще один лайнер этой же компании отправился в рейс в Санкт-Петербург.

Взлетно-посадочная полоса N1 - стала четвертым объектом саммита АТЭС, сданным в эксплуатацию. Напомним, ее реконструкция началась в мае 2009 года. Протяженность взлетно-посадочной полосы увеличена до трех с половиной километров, проведена реконструкция покрытия. Так что теперь аэропорт Владивосток сможет круглосуточно принимать большинство современных воздушных судов.

С постройкой нового аэровокзального комплекса пропускная способность аэропорта увеличится до пяти миллионов пассажиров в год.

По дороге во Владивосток Игорь Шувалов проверил ход строительства низководного моста «Де Фриз-Седанка» и новых участков будущей дороги «Поселок Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл». А чтобы лично проверить качество строящихся дорог, первый вице-премьер сел за руль автомобиля.

- Вице-премьер сел за руль автомобиля и проехал 24 километра, чтобы оценить масштаб и качество выполняемого строительства, - сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Первый вице-премьер подчеркнул, что новая дорога «Поселок Новый-полуостров Де-Фриз-Седанка-бухта Патрокл» позволит жителям микрорайона добираться домой без «пробок». И обратил внимание на необходимость создания прибрежной зоны отдыха в будущем жилом микрорайоне.

Осматривая место под будущий жилой микрорайон на морском побережье бухты Патрокл, Игорь Шувалов отметил:

- Архитектуру нового микрорайона необходимо продумать так, чтобы она вписывалась в уникальный облик морского города. Все должно быть красиво и при этом максимально комфортно для жителей.

Игорь Шувалов осмотрел на острове Русский будущий конференц-центр, основные корпуса гостиничного комплекса и набережную ДВФУ. Первый вице-премьер отметил масштабность работ, проделанных за 2,5 года.

- Приятно, что большой объем работ выполнен качественно и в короткие сроки, - отметил губернатор края Сергей Дарькин.

Первый заместитель председателя правительства РФ выразил уверенность, что объекты саммита АТЭС, такие как ДВФУ и другие проекты, связанные с развитием Владивостока, создают новый, современный облик города.

Игорь Шувалов проинспектировал строительство моста на остров Русский. На сегодня из 33 железобетонных опор готовы 21 эстакадная опора и 10 мостовых, отчитались строители. Они сообщили, что ведется сооружение двух пилонов на полуострове Назимова и на острове Русский, а также другие работы.

12 мая на эту строительную площадку поступили первые панели центрального пролета моста, собранные на Находкинском судоремонтном заводе специально для строительства объекта. Работникам завода предстоит собрать 52 из 103 панелей главной балки центрального пролета, который соединит Владивосток с островом Русский. Кроме того, на Находкинском судоремонтном заводе заканчиваются работы по укрупнению 53 секций для вантового моста через бухту Золотой Рог.

- Сегодня наши строители приобретают уникальный опыт, который позволит им успешно конкурировать с российскими и зарубежными строительными компаниями и участвовать в реализации других крупных проектов в России и за рубежом, - подчеркнул губернатор Сергей Дарькин.

На объектах саммита АТЭС работы идут по графику, и даже с опережением. Правда, на нескольких возникли объективные технологические задержки. Тем не менее все работы должны быть завершены в срок, заверил Игорь Шувалов.

В сентябре 2011 года концепция по развитию Дальневосточного федерального университета будет представлена на утверждение правительства РФ. «Во время совещания мы обсуждали, как сделать так, чтобы ДВФУ стал одним из лучших учебных, научных и образовательных центров мира. В августе этого года состоится наблюдательный совет, на котором в том числе будет дорабатываться концепция развития вуза. И в сентябре программа будет представлена для утверждения в правительство РФ», - добавил первый вице-премьер.

Губернатор Приморского края обратил внимание на значимость строительства ДВФУ.

- Дальневосточный федеральный университет станет еще одной мощной точкой роста в Приморье, - выразил уверенность Сергей Дарькин на брифинге по окончании совещания, посвященного ходу масштабного строительства, развернувшегося в Приморском крае.