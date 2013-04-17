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Что японцу в Корее страшно, то россиянину – забава

17 Апреля 2013, 12:14 | Владивосток

Россияне продолжают удивлять мир своим нестандартным поведением в экстремальных ситуациях. Как сообщил корреспонденту Zrpress источник в корейских дипломатических кругах, в период обострения ситуации на Корейском полуострове, в Республике Корея отмечается некоторое снижение туристического потока. Так, меньше сейчас приезжает в страну туристов из Европы, США и Японии. Однако балансирование двух Корей на грани вооруженного конфликта, вызвало повышение интереса к региону со стороны туристов из нашей страны.

В частности, сообщил источник, южнокорейские консульства в России отмечают увеличение количества желающих посетить Страну утренней свежести. Причем, отмечают уже эксперты из туристического бизнеса, заметно вырос интерес к маршрутам, который проходят в районе 38-й параллели, вдоль которой, как известно, идет разделительная линия, другими словами, граница между Республикой Корея и КНДР.

Кстати, по данным из Генерального консульства Республики Корея во Владивостока, примерно 70-80 процентов российских туристов в эту страну приезжают из краев и областей Дальнего Востока.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: туризм  КНДР  Япония  Корея  АТР  США 



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