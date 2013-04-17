Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В следующем году в Южную Корею, похоже, россияне будут ездить уже без виз
17 Апреля 2013, 11:56 | Владивосток
По данным из дипломатических источников Республики Корея, Страна утренней свежести и Россия готовы к заключению двустороннего договора об отмене виз. Ожидается, что официальные договоренности об этом будут достигнуты осенью этого года на встрече президентов России Владимира ПУТИНА и Республики Корея ПАК Кын Хе в Санкт-Петербурге. Напомним, что в северной столице пройдет саммит стран группы G20.
Наблюдатели полагают, что примерно полгода уйдет на техническое согласование правил безвизового обмена между нашими странами и примерно в конце зимы - начале весны 2014 года, вполне возможно, корейцы и россияне уже будут ездить друг к другу без виз.
Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.
Автор: Мария Кузовлева
Новости тематики
- Российско-китайский форум во Владивостоке посвятят туризму
- С 1 января можно забыть о дороговизне Владивостока и провести выходные в Корее без лишних забот
- Иностранцы смогут попасть во Владивосток без визы на три дня
- Из Владивостока в южнокорейскую провинцию Кангвон будем летать прямым рейсом и без виз
- Туризм будет приносить деньги Приморью
- Во Владивостоке обсудили перспективы развития сотрудничества Приморья и Филиппин
- Минэкономразвития РФ: ОЭЗ на о. Русском во Владивостоке вряд ли станет туристической
- Во Владивостоке по Золотому мосту хотят организовать экскурсии
- Сеул открыли для безвизового пребывания иностранцев на 72 часа
- Что японцу в Корее страшно, то россиянину – забава
Новости раздела
- "Глава города должен избираться населением, а не депутатами - это факт"
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Виталий Веркеенко все объяснил (Видео)
- Олег Кожемяко: Мэру Владивостока не место в моей команде
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- Руководитель Приморской сельхозакадемии: Андрей Тарасенко – человек дела
- Информацию о подвозах и подкупе избирателей во Владивостоке сообщали сами жители
- Китайцы "оккупировали" остров Русский
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Работодатели придумали, как законно избавиться от "предпенсионеров"
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стрелочник не нужен
- Дальневосточный олигарх стал директором предприятия в приморской глубинке
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Школа для лидеров
- Страна утренней наглости
Loading...
Об этом писали год назад, планировали отменить с 2013 г.