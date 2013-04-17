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В следующем году в Южную Корею, похоже, россияне будут ездить уже без виз

17 Апреля 2013, 11:56 | Владивосток

По данным из дипломатических источников Республики Корея, Страна утренней свежести и Россия готовы к заключению двустороннего договора об отмене виз. Ожидается, что официальные договоренности об этом будут достигнуты осенью этого года на встрече президентов России Владимира ПУТИНА и Республики Корея ПАК Кын Хе в Санкт-Петербурге. Напомним, что в северной столице пройдет саммит стран группы G20.

Наблюдатели полагают, что примерно полгода уйдет на техническое согласование правил безвизового обмена между нашими странами и примерно в конце зимы - начале весны 2014 года, вполне возможно, корейцы и россияне уже будут ездить друг к другу без виз.

Мария КУЗОВЛЕВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: туризм  президент россии  южная корея  виза 



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Комментарии

  • Псевдоним15:38, 17.04.2013#

    Об этом писали год назад, планировали отменить с 2013 г.

  • Псевдоним21:42, 18.04.2013#

    Пишут про Корею, а на фотке - Китай!!!

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