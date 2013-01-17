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Петр Журавлев: "На территории Приморья необходимо создавать единую компанию, управляющую водохозяйственными активами".

17 Января 2013, 11:08 | Владивосток

«Решить проблему «малых водоканалов» позволит создание единой государственной компании по управлению водохозяйственными активами», - считает депутат законодательного Собрания Приморского края Пётр Журавлёв.

Сегодня на территории края деятельность по водоснабжению осуществляют 87 водоканалов.

Подавляющее большинство – это водоканалы в небольших поселениях, и на таких предприятиях сложилась непростая финансовая ситуация.  В результате – низкое качество оказываемых услуг, с которыми уже столкнулись жители Партизанска, Дальнереченска, Лесозаводска и ряда других поселений. В Фокино местная частная водоснабжающая организация задолжала энергетикам более 22 миллионов рублей, из-за чего горожане, регулярно оплачивающие счета, вообще рискуют остаться без водоснабжения, сообщает пресс-служба админстрации Приморского края.

«Государство не имеет права уходить из этого сектора – ни с точки зрения регулирования тарифов, ни с точки зрения непосредственного участия в деятельности предприятий», - считает Пётр Журавлёв.

По словам депутата, самостоятельно с проблемой капитального ремонта, развития инфраструктуры, привлечения инвестиций малые водоканалы справиться не могут. Либо это будет требовать больших бюджетных вложений.

«Сегодня на территории края необходимо создавать единую компанию, управляющую водохозяйственными активами. Важно, чтобы это была государственная компания в форме акционерного общества», - считает Пётр Журавлёв.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: водоканал  Пётр Журавлёв 



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