Команда экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева сохраняет шансы остаться у руля

До завершения транзита власти во Владивостоке остался всего один этап – голосование городских депутатов по кандидатурам на пост мэра, определившимся по итогам конкурса, сообщает деловая газета "Золотой Рог". В минувшую пятницу, 15 декабря, конкурсной комиссии пришлось заседать почти 12 часов: каждому из 56 допущенных ко второму этапу кандидатов дали по пять минут на то, чтобы представить свою программу, и еще пять – для ответов на вопросы.

Символично, что пробираться к залу, в котором проходило собеседование, соискателям кресла градоначальника пришлось через длинный коридор здания Думы, где развернулся масштабный ремонт. Войдя в помещение, претенденты демонстрировали знание законов и видение перспектив развития Владивостока в присутствии конкурсной комиссии, аппарата гордумы, журналистов и сотрудника полиции.

В своих выступлениях большинство кандидатов сосредоточилось на критике текущего состояния дел в сфере благоустройства Владивостока. Увы, но критиковать оказалось легче, чем предложить что-то дельное самим: кандидаты «срезались» на элементарных вопросах о функциях и принципах работы органов местного самоуправления. А отвечая на вопросы об источниках средств для воплощения в жизнь проектов будущего Владивостока, высказывали намерение просить их у федералов и края.. Например, первый участник собеседования, бизнесмен Сергей АБРОСИМОВ, назвал Владивосток «помойкой» и «базаром», но не смог верно ответить на вопрос о размере городского бюджета. Ряд спикеров откровенно пытался «выехать» за счет цитирования президента РФ Владимира ПУТИНА и дальневосточного полпреда Юрия ТРУТНЕВА.

Первый постсоветский мэр Владивостока Евгений БЛИНОВ сосредоточился на достижениях своей администрации в 1991-1992 годах, и предложил руководствоваться стратегией развития Владивостока, утвержденной несколько лет назад. А председатель комитета Думы Владивостока по экономической политике и собственности Василий ВАСИЛЬЕВ призвал положить конец конфронтации между краевой и городской властью. Еще один «экзаменуемый», врио руководителя Фонда капремонта многоквартирных домов в Приморском крае Денис ГОРОВЧУК сделал акцент на том, что глава города – это, прежде всего, менеджер, который должен обеспечить эффективную работу системы власти.

- В случае с городским хозяйством человек должен понимать, что он управляет не частной лавочкой, - подчеркнул Горовчук.

Из общей картины явно выделялось выступление руководителя ТРК «Приморское кольцо» Виталия ВЕРКЕЕНКО, который сходу заявил, что пришел на собеседование не для того, чтобы понравиться членам комиссии. По мнению Веркеенко, сжатый формат собеседования не дает возможности озвучить полную программу развития города, однако некоторые приоритеты кандидат все же обозначил. Как бизнесмен, долгое время работающий с японскими партнерами, основатель холдинга «Сумотори» считает, что в управлении Владивостоком можно использовать муниципальные практики соседней страны – с поправкой на то, что бюджет столицы Приморья на порядок ниже, чем объемы казны сопоставимых по населению городов Японии. В этой связи для потенциального главы Владивостока приоритетом будет увеличение доходов бюджета и эффективное использование его расходной части.

- Я хочу – и чувствую, что могу – серьезно изменить и муниципальное управление, и отношение жителей к власти, и отношение власти к работе, - уверил комиссию Виталий Веркеенко.

И.о. главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ появился на собеседовании ближе к концу дня, в соответствии с графиком. Он обозначил приоритетные задачи, за решение которых должен взяться будущий глава города – независимо от того, чем закончится конкурс. По мнению Литвинова, самой важной задачей является «увеличение комфорта» проживания в городе.

- Чем выше комфорт проживания в городе, тем выше численность населения. Тем выше уровень экономической активности, тем быстрее растет бюджет города. А значит, можно тратить больше денег на комфорт, - нарисовал путь в светлое будущее и.о. главы Владивостока. В экономической части своей «программы» Алексей Литвинов уверил членов комиссии в том, что у города есть задел для увеличения собственных налоговых и неналоговых доходов – это ревизия земельных участков и работа с арендой муниципального имущества и неразграниченных земель.

- Но все это – очень сложные задачи. Простые решения давно закончились, - добавил Литвинов.

Добавим, что краевой депутат Константин БОГДАНЕНКО, ранее считавшийся одним из фаворитов непрямых выборов мэра, во втором этапе конкурса участия не принял, накануне согласившись возглавить работу по социально-экономическому развитию Приморья в ранге вице-губернатора.

По итогам собеседования конкурсная комиссия рекомендовала вынести на рейтинговое голосование в Думе кандидатуры Виталия Веркеенко, Алексея Литвинова и экс-депутата гордумы Александра ЮРТАЕВА. Голосование состоится на заседании Думы Владивостока в конце текущей недели; для победы кандидату необходимо получить поддержку не менее 18 из 35 депутатов.

- Кандидаты «переоправдали» ожидания. Пришли практически все, кто подал заявки. Это хорошая площадка для «кадрового резерва» на будущее, и на многих анкетах мы делаем такую пометку. Среди участников есть «самородки», из ответов которых можно сделать вывод, что они готовы к работе в органах управления, – отметил член конкурсной комиссии, директор департамента внутренней политики Приморья Павел ЯСЕВИЧ.

Фото Vl.Ru.