Приморцы пожаловались Путину на коррупцию

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря, ZRPRESS. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что учтет критику приморцев в адрес губернатора Сергея Дарькина, прозвучавшую в ходе программы «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение», пишет РИА Новости.

Один из жителей региона пожаловался Путину в прямом эфире на высокий уровень коррупции в Приморье.

Дело не только в коррупции, очень много вопросов связано с криминалом в крае, больше, чем в каком-либо другом регионе Российской Федерации, к сожалению. «Не хочу забегать вперед, но то, что вы сегодня сформулировали и сказали, мною, безусловно, будет учитываться в будущем», — сказал Путин.

Премьер напомнил, что для оценки региональных властей существуют социально-хозяйственные и экономические критерии, но стоит обращать внимание и на другие показатели.

Путин также заявил, что по «последним внутриполитическим событиям» можно оценить доверие граждан руководству региона, и выразил надежду, что «сами руководители это поймут и примут соответствующие решения».

Дарькин занимает пост губернатора более десяти лет — с лета 2001 года.