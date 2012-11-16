Назначен главный врач «скорой помощи» Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS.

Петр Владимирович Куренков – врач-реаниматолог, последнее место работы «Приемное отделение» Владивостокской клинической больницы №2 («тысячекоечная») в должности заведующего.

Петру Куренкову предстоит решать сложные задачи. На сегодня день штат «скорой помощи» Владивостока укомплектован врачами на 65 процентов, а фельдшерами лишь на 28. «Люди работают на износ, многие просто не выдерживают такой режим и увольняются. Ведь на одну бригаду приходиться до 30 вызовов за сутки, это в два раза выше нормы. Из-за нехватки персонала врачи и фельдшеры работают сутки через сутки. Кроме того, выезжая на вызов, им приходится сталкиваться с людьми в разных психологических состояниях. А зарплата, например, фельдшера, который только принят на работу и трудится на одну ставку, не превышает 12 тысяч рублей в месяц», - рассказал новый главврач.

По словам Петра Куренкова, сегодня среди первоочередных задач - привлечение квалифицированных медицинских специалистов и водителей машин «скорой помощи», повышение зарплаты и решение жилищных проблем сотрудников «скорой», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.



Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял решение о кадровой перестановке на «Станции скорой помощи» в связи с несистемным подходом к решению проблем «скорой» со стороны бывшего и.о. главного врача Егора Жидкова.

Для справки: ежедневно на 7 подстанциях несут дежурство до 47-ми выездных бригад, из которых 21 специализированная: 5 кардиологических, 7 реанимационных, 2 психиатрические. Детям оказывают помощь 7 педиатрических бригад. Все выездные бригады радиофицированы, а спецбригады имеют навигационное оборудование. В среднем за сутки выполняется около 550 вызовов различного профиля. Зона обслуживания - территория города Владивостока, в том числе и островные территории.