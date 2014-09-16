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Думу Владивостока ожидает обновление

16 Сентября 2014, 12:24 | Владивосток

По итогам Единого дня голосования 14 сентября Дума Владивостока подвергнется незначительной ротации. Один из представителей фракции «Единой России» уйдет «на повышение» в краевой парламент, освободив место другому кандидату из списка. Еще один единоросс пополнит ряды депутатов по итогам довыборов на одномандатном округе №3.  

14 сентября во Владивостоке прошли довыборы в городскую думу по округу №3 (часть Советского района), депутатом от которого ранее являлся единоросс Евгений КОРЖ. В этот раз победа также досталась единороссу - согласно итоговому протоколу избирательной комиссии, гендиректор МУП «ВПЭС» Владимир ЛАТЫШЕВ получил более 52 проц. голосов избирателей. Ближайший конкурент Латышева, комсомолец Максим ШИНКАРЕНКО получил 20,6 проц. голосов. Трое остальных претендентов не смогли преодолеть планку в 10 проц. Таким образом, теперь Дума Владивостока пополнится руководителем муниципального предприятия.

Фамилия еще одного нового депутата гордумы станет известна после того, как будут подведены окончательные итоги довыборов в Законодательное Собрание Приморья по округу №5 (Первореченский район). Главными конкурентами в борьбе за этот мандат стали владивостокские депутаты Юрий КОРСАКОВ («Единая Россия») и Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ (КПРФ). По предварительным данным избирательной комиссии, с незначительным отрывом на этих выборах победил единоросс Корсаков, в свое время избранный в думу по списку. Таким образом, решение о замене его другим депутатом из списка примет сама партия – дополнительных выборов в данном случае по закону не требуется. Следующим в списке по территориальной группе №4 на выборах 2012 года значится командир отряда «Авиапоиск» Ярослав ЛИВАНСКИЙ.   

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: ЗС ПК  депутаты  единая россия  выборы 



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