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Во Владивостоке выступит политолог Михаил Виноградов
ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке в рамках работы Открытой дискуссии "Владивосток после Саммита" и Партийной школы "Единой России" пройдет публичная лекция политолога Михаила Виноградова «Избирательные компании 2012 года: социальные, электоральные и политические риски».
17 августа федеральный политолог Михаил Виноградов проведет во Владивостоке публичную лекцию. Михаил Виноградов известен как эксперт в области анализа политической ситуации, активно выступает на конференциях по политическим технологиям, является постоянным экспертом рейтинга «100 ведущих политиков России». По итогам 2011 года занял 1-е место в Рейтинге цитируемости персон в области PR-отрасли.
Приглашаем посетить публичную лекцию, которая состоится 17 августа, в 12:30 по адресу Алеутская 65б (Научная библиотека ДВФУ).
«Золотой Рог».
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