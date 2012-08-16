Во Владивостоке выступит политолог Михаил Виноградов

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа, ZRPRESS. Во Владивостоке в рамках работы Открытой дискуссии "Владивосток после Саммита" и Партийной школы "Единой России" пройдет публичная лекция политолога Михаила Виноградова «Избирательные компании 2012 года: социальные, электоральные и политические риски».

17 августа федеральный политолог Михаил Виноградов проведет во Владивостоке публичную лекцию. Михаил Виноградов известен как эксперт в области анализа политической ситуации, активно выступает на конференциях по политическим технологиям, является постоянным экспертом рейтинга «100 ведущих политиков России». По итогам 2011 года занял 1-е место в Рейтинге цитируемости персон в области PR-отрасли.

Приглашаем посетить публичную лекцию, которая состоится 17 августа, в 12:30 по адресу Алеутская 65б (Научная библиотека ДВФУ).

«Золотой Рог».