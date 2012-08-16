Владивостокская оппозиция слишком круто взяла влево

Предвыборная коалиция начинает разваливаться. Как уже сообщал «ЗР», во Владивостоке была создана коалиция оппозиционных партий и движений, активисты которой заявили, что они намерены получить большинство мандатов на ближайших выборах в думу Владивостока 14 октября 2012 года. В коалицию во главе с КПРФ вошли еще две партии и восемь общественных организаций.

Смесь получилась довольно малопонятной и гремучей. К примеру, поборники (судя по партпрограмме) рыночной экономики нашли общий язык с коммунистами. Похоже, что в качестве объединительного начала тут прослеживается одна линия – попасть во власть любым способом, отодвинув при этом вездесущих единороссов. Такая конструкция, делала прогноз газета, сколь-либо крепкой и долгоиграющей вряд ли будет. И как в воду глядела.

Один из участников вышеуказанной политтусовки, представитель владивостокской ячейки общественного движения «Суть времени» Николай САВИН заявил о выходе из коалиции. По данным «ЗР», лидер движения Сергей КУРГИНЯН был очень недоволен подписанным соглашением: «Их справедливое желание заниматься региональной политикой обременено вещами малосимпатичными и даже неприемлемыми. Вхождение в любой блок, где есть «белоленточники» – непростительная политическая ошибка». Вот что Савин пишет в открытом заявлении: «Я подписал соглашение об оппозиционной коалиции, как представитель владивостокской ячейки общественного движения «Суть времени», не имея на то права, поскольку решения подобного рода согласовывает лично руководитель движения С.Е. Кургинян. Таким образом, я превысил отведенные мне полномочия… Прошу считать нашу региональную ячейку вышедшей из оппозиционной коалиции».

При рассмотрении текста оппозиционного соглашения Политсовет движения счел, что в нем содержатся неприемлемые для движения обязательства. «Суть времени» не будет создавать никаких объединений совместно с «ТИГРом» и «Яблоком». Политсовет также не согласен с пунктом договора №7: «После избрания в состав думы Владивостока коалиция создает депутатское объединение. Члены депутатского объединения предварительно обсуждают все вопросы и голосуют консолидировано». Рассматриваемые думой Владивостока вопросы могут иметь острый политический характер, и «Суть времени» считает необходимым оставить за собой право на независимую позицию.

По словам Николая Савина, решение о выходе из коалиции не отразится на позиции движения по поддержке товарищей из КПРФ и других лево-патриотических организаций в борьбе с либеральной политической линией. Словом, владивостокская ячейка намерена и дальше сотрудничать с любыми лево-патриотическими движениями, но никак не с движениями, придерживающимися лево-либеральной линии».

Евгений ИТАРОВ, "Золотой Рог".