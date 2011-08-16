Еще раз дресс-код

Сотрудников администрации Владивостока обязали соблюдать правила делового стиля в одежде и парфюмерии. Соответствующее распоряжение уже начали доводить под роспись до сведения чиновников, сообщает РИА «Ежедневные новости Владивостока» со ссылкой на источник в мэрии.

Согласно утвержденным правилам, женщинам-чиновницам предписывается носить блузки светлых тонов с юбкой или брюками, костюм либо платье, пуловеры спокойных тонов, обувь строгого делового стиля. Мужчинам, в свою очередь, определено надевать на работу деловые костюмы и галстуки в соответствующий тон. Впрочем, в жаркую погоду сильный пол может ограничиться сорочками с короткими рукавами.

Соответственно, под запрет попали в администрации города такие проявления современной моды, как одежда из прозрачных и блестящих материалов, вечерние туалеты, включая платья и блузки с декольте, брюки с заниженной талией, короткие блузки и майки, открывающие живот. «Персонами нон грата» в мэрии станут и люди в спортивной одежде и джинсах.

В правилах содержатся требования к парфюмерии, используемой сотрудниками: запах должен быть легким или нейтральным, не вызывающим дискомфорта посетителей и коллег.

Дресс-код для чиновников уже внедрялся в администрации Владивостока в 2003 году. Тогда по утвержденным Юрием КОПЫЛОВЫМ моделям для всех муниципальных служащих в одном из ателье были сшита за счет бюджета форменная одежда. Летний вариант был светло-зеленого цвета, зимний - темно-синего. Для женщин полагалась юбка, жилет, пиджак и брюки для зимнего варианта. Для мужчин - пиджаки и брюки в обоих вариантах. Сейчас, как сообщили в администрации, соблюдение правил делового стиля возложено непосредственно на сотрудников: цвет костюмов они вольны определять самостоятельно.

О возможных санкциях за неисполнение требований распоряжения ничего не сообщается.