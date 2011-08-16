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До последнего патрона

16 Августа 2011, 09:57 | Владивосток

Значительной части бизнеса уже лишился депутат Думы Владивостока, лидер приморского отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий СУЛЕЕВ, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Но он со своими сторонниками намерен отбиваться «до последнего патрона» и уже написал заявление в УВД по факту рейдерского захвата имущества.

Как сообщал «ЗР» в прошлом номере, 18 мая 2011 года в нескольких офисах компаний, принадлежащих Дмитрию Сулееву, были проведены обыски и изъяты документы, которые стали основанием для организации доследственной проверки. После чего к Сулееву обратился Владимир ПЕРЕПЕЛИЦА, который заявил, что именно он инициировал следственные действия.

- Перепелица предложил встретиться и на встрече 5 июня заявил, что если Сулеев хочет избежать судебного преследования, то должен отдать ему, Перепелице, значительную часть своего бизнеса. Сулеев отказался. 3 августа Следственный комитет возбудил в отношении Сулеева уголовное дело. 4 августа его задержали и доставили в изолятор временного содержания, где он пробыл 47 часов. 6 августа в отношении Сулеева была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщил на пресс-конференции хронологию событий руководитель исполкома ООО «Деловая Россия» Владимир ЗАКАМОВ. – На сегодня 23% акций «Дальприбора», принадлежавшие сестре Сулеева, уже переписаны на Перепелицу. И хозяин фармацевтической фабрики уже Перепелица. Хотя ни Сулеев, ни его родственники ничего не отдавали.

Именно по фармацевтической фабрике возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Сулеева как генерального директора ОАО «Фармтоп».

- Как полагает следствие, Сулеев продал принадлежащие ОАО «Фармтоп» здания котельной и фармацевтической фабрики с пристройками. Своими действиями причинил ОАО «Фармтоп» материальный ущерб в размере свыше 160 млн рублей, - пояснила старший помощник руководителя управления Аврора РИМСКАЯ.

Дмитрий Сулеев категорически отрицает преступление.

- Возможно, он совершил ошибку, последовав совету одного из своих консультантов, - комментирует ситуацию Владимир Закамов. – Но встает вопрос – почему Росимущество, которому принадлежит 49% акций фабрики, во время продажи - в 2007 году – не видело в сделке ничего противозаконного, и все последующие годы тоже, и регулярно получало отчеты о хозяйственной деятельности?!

Стоит отметить, что сейчас, после смены собственника и руководства ОАО «Фармтоп» работники предприятия, а это 80 человек, получили извещение о закрытии предприятия, история которого насчитывает почти 90 лет. Фабрика выпускала широкий спектр продукции, но особой гордостью были препараты на основе растений Уссурийской тайги и гидробионтов Японского моря, таких как настойки и экстракты из женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника, пантов оленя.

- Рейдеры использовали хорошо продуманную схему. Она известна всем, но защититься от нее трудно, - уверяет Владимир Закамов.

Кроме уголовного дела по фармацевтической фабрике суды Первореченского и Фрунзенского районов Владивостока рассматривают дело, в котором Перепелица утверждает, что одолжил Сулееву 500 млн рублей.

- Вы только представьте, сколько это денег! Ведь это грузовик 5-тысячных купюр! Как Перепелица мог дать столько денег наличными?! – задает риторический вопрос Владимир Закамов. – Дмитрий Петрович утверждает, что знать не знал Перепелицу до встречи с ним в начале июня и, конечно, никаких денег не брал.

Тем не менее к судебному иску приложена расписка на 500 млн рублей, под которой якобы стоит подпись Сулеева.

- Надо проводить экспертизу, - полагает Владимир Закамов. – В ходе майских обысков в офисах были изъяты чистые бланки с подписью Дмитрия Сулеева. Нас заверили, что они уничтожены. Но мы этого не видели.

Сулеев написал заявление в УВД об обстоятельствах всей истории с просьбой разобраться в деле. Заявление было принято, и по нему началась активная работа, уверяют его сторонники.

- Сулеев стал жертвой мошеннических действий с тем, чтобы отобрать большую часть его бизнеса и собственности. Но мы не сдадимся, и будем отбиваться «до последнего патрона, - заявил Владимир Закамов. - Дмитрий Петрович содействовал следствию, предоставлял документы, в целом вел себя как добропорядочный гражданин. Однако народного избранника выставили опасным преступником. Лидеры государства в подобных ситуациях с экранов призывают структуры разбираться в делах, прежде чем приступать к решительным действиям. Однако в отношении Сулеева последовал и домашний арест, примененный к человеку, ни разу не нарушившему следственный процесс. Такая мера не вполне понятна, - сказал он.

Автор: Олег Жунусов
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