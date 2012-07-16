На стройках саммита АТЭС во Владивостоке нашли рабов

ПРИМОРЬЕ, 16 июля, ZRPRESS. На днях Государственный Департамент США обнародовал данные ежегодного доклада о работорговле в мире. Согласно этим оценкам, в данное время в рабстве находится порядка 27 миллионов человек в 186 государствах мира, причём в 17 странах правительство не предпринимает никаких действий, чтобы изменить ситуацию. Об этом сообщает сайт topwar.ru.

Россия оказалась в промежуточной категории, то есть ситуация в государстве не совсем отвечает международным требованиям, однако власти не предпринимают всех необходимых мероприятий для оказания помощи всем пострадавшим от работорговцев.

Доклад был представлен непосредственно Хиллари Клинтон. Согласно информации, предоставленной в докладе, все 186 стран были разделены на 3 категории. В первую вошли страны, которые в полной мере выполняют положения Акта о защите жертв работорговли, который был принят ещё в 2000 году американским Конгрессом. В третьей – оказались государства (17), где власти не обращают должного внимания на преступления, связанные с работорговлей – сексуальное рабство, принудительное участие подростков в военных конфликтах, принудительный труд. В эту категорию попали Куба, Алжир, Иран, Кувейт, Северная Корея, Саудовская Аравия, Ливия, Сирия.

Россия вот уже который год подряд попадает в промежуточную категорию, в состав государств, которые нуждаются в наблюдении. Государственный Департамент уверен в том, что те меры, которые предпринимает российское правительство, недостаточно эффективны, поэтому количество рабов постоянно увеличивается. Так, в России порядка 1 миллиона человек заняты рабским трудом: их работа плохо оплачивается, они живут в ужасных условиях, лишаются документов. Наибольшее распространение рабский труд получил в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство и рынок бытовых услуг.

Рабский труд, отмечается в докладе, используется при рубке леса на Дальнем Востоке, на сельскохозяйственных объектах, а также на строительстве спортивных объектов в Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде и при строительстве инфраструктуры во Владивостоке при подготовке к саммиту АТЭС. Одной из причин того, что авторы документа сделали вывод об использовании рабского труда на этих стройках, было то, что обе они закрыты, и получить доступ на них невозможно.

Кроме того, в России широко распространена и сексуальная эксплуатация. Российские женщины по-прежнему становятся жертвами торговли людьми в государствах Европы, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Северо-Восточной Азии. В то же время, существует информация о том, что женщин из этих регионов заставляли заниматься проституцией на территории России.

При всём при этом российское правительство и правоохранительные органы не прилагают больших усилий для того, чтобы уничтожить работорговлю. В 2011 году Министерство внутренних дел в ежегодном докладе сообщило лишь о 46 уголовных делах, которые были возбуждены по обвинениям в принуждении к проституции, и только 17 из них дошли до суда. 32 человека были осуждены за торговлю людьми и только 11 понесли наказание за использование подневольного труда. И даже несмотря на то, что в 2010 году в России была принята программа борьбы с работорговлей, в стране нет достаточного количества средств и поддержки соответствующих организаций для её реализации. В результате – практически ничего в данном направлении не сделано.

Хиллари Клинтон, предоставляя доклад, весьма прозрачно намекнула на то, что те государства, которые не принимают должных мер по борьбе в работорговлей, могут быть лишены финансовой поддержки Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Золотой Рог».