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Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, став экскурсоводом, заработал благодарности
ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ZRPRESS. Глава Владивостока представил почетным гражданам и ветеранам объекты АТЭС и новые достопримечательности города
14 июля по инициативе главы администрации Игоря Пушкарева почетные граждане Владивостока побывали на экскурсии по объектам саммита АТЭС-2012, осмотрев новые достопримечательности, призванные сделать наш город настоящим туристическим центром на Дальнем Востоке.
В качестве экскурсовода выступил сам глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев. На новом комфортабельном туристическом MANе ветераны вместе с мэром посетили сквер почетных граждан, набережную Спортивной гавани, ул. Адмирала Фокина с ее фонтанами, сквер у памятника В.И. Ленину, где возложили цветы, стелу «Город воинской славы», сквер Муравьева-Амурского, осмотрели низководный мост «Седанка – Де-Фриз», проехали по новой автомобильной магистрали «Седанка – Патрокл», откуда открывается вид на микрорайон Снеговая Падь, пересекли мост на о. Русский, проехали по кампусу ДВФУ и современной набережной в бухте Аякс.
Игорь Пушкарев рассказал немало подробностей о каждом объекте, возле которого останавливался туристический MAN, присутствующие обсудили перспективы, которые открываются перед столицей Приморья в связи с вводом в строй новых объектов.
Одной из важных остановок в ходе экскурсии стал осмотр мемориала «Город воинской славы» на центральной площади Владивостока, работа над которым завершается. Мэру необходимо было узнать авторитетное мнение почетных граждан и ветеранов о памятнике.
Ветераны дали высокую оценку мемориальному комплексу, в том числе месту в центре города, которое для него выбрано, тем более по этому поводу в свое время было немало споров. Торжественное открытие памятника планируется 2 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны.
Вся экскурсия вызвала у участников поездки большой интерес и немало позитивных эмоций, за что они выразили благодарность главе Владивостока, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
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