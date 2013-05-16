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Приморским родителям компенсируют расходы на отдых детей
Администрация Приморского края напоминает родителям, имеющим детей в возрасте от 7 до 15 лет, о возможности частичной компенсации затрат на детский отдых в оздоровительных лагерях.
Как сообщили в департаменте образования и науки Приморского края, компенсация родителям выплачивается за путёвку в детский загородный лагерь независимо от профиля и типа. Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края размещен на официальном сайте администрации Приморского края www.primorsky.ru (Департамент образования и науки /Оздоровление детей).
В соответствии с постановлением администрации Приморского края от 30 апреля 2010 года № 164 - па «О размере и Порядке компенсации родителям (законным представителям) части расходов на оплату стоимости путевки в организациях, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей, в Приморском крае»предоставление компенсации родителям детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно производится один раз в год. В 2013 году размер компенсации составляет:
- 50 процентов стоимости путевки, но не более 10 000 рублей - на одного ребенка, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, состоящей на учете в территориальном отделе департамента социальной защиты населения Приморского края;
- 50 процентов стоимости путевки, но не более 8000 рублей - на одного ребенка, воспитывающегося в семье со среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума.
Для получения компенсации родителю или законному представителю ребенка необходимо обратиться в территориальный отдел опеки и попечительства по месту жительства и предоставить следующие документы:
- заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (с предъявлением оригинала);
- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригинала);
- оригинал обратного талона путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;
- оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.
Кроме того, родители могут приобрести субсидированную путёвку в организации отдыха, предоставляющей услуги с учётом субсидий из краевого бюджета, при условии продолжительности одной смены не менее 21 дня. При стоимости путёвки до 16 тысяч рублей субсидированная часть стоимости составит 50 процентов стоимости путёвки, при стоимости путёвки свыше 16 тысяч рублей – на 8 тысяч рублей меньше фактической стоимости, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Список территориальных отделов опеки и попечительства департамента образования и науки Приморского края, нормативные правовые документы по организации отдыха и оздоровления детей в Приморском крае размещены на официальном сайте Администрации Приморского края www.primorsky.ru(Департамент образования и науки /Оздоровление детей).
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