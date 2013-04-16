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Коммунисты Владивостока на должность мэра ищут молодого
В минувшие выходные во Владивостоке состоялась городская конференция КПРФ, главным вопросом на которой было избрание кандидата на должность главы администрации города. Коммунисты краевого центра Приморья подавляющим большинством голосов поддержали кандидатуру депутата городской думы Олега ВЕЛЬГОДСКОГО.
Напомним, кроме него первичные организации выдвинули еще двух претендентов - депутатов Законодательного Собрания Приморского края Артема САМСОНОВА и Владимира БЕСПАЛОВА. Причем их шансы на победу эксперты оценивали выше, поскольку на стороне Владимира Беспалова авторитет лидера владивостокской организации КПРФ и опыт руководства г. Арсеньевым, а за Артема Самсонова его молодость, энергичность, опыт организации акций протеста и широкая известность в городе. Однако они оба - и Беспалов, и Самсонов - взяли самоотвод.
- Мне 63 года. Надо уступать дорогу молодым. Но я весь свой опыт отдам молодому кандидату, - пояснил «ЗР» свое решение Владимир Беспалов. - Олег Вельгодский - самый лучший депутат нынешнего созыва думы Владивостока. Он чаще всех встречается с жителями и решает их проблемы. У него есть все шансы на победу. Я не верил, что он победит на выборах в думу Владивостока, но он дважды одержал победу. Мы, коммунисты, конечно, вынуждены в тяжелых условиях вести политическую борьбу из-за того, что единороссы провели решение о выборах мэра в один тур. Но будем думать и пытаться консолидироваться на ранней стадии, еще до первого тура.
Получить комментарий Артема Самсонова «ЗР» не удалось. Но, по информации из источников, близких к руководству Приморского отделения КПРФ, Артем Самсонов снял свою кандидатуру под давлением крайкома КПРФ.
Окончательное решение по кандидату на должность главы администрации Владивостока от КПРФ примет краевая конференция партии, которая, как планируется, состоится в середине июня 2013 года.
Досье: Олег Николаевич Вельгодский родился 17 мая 1966 года во Владивостоке в рабочей семье. В 1998 году заочно окончил Омский государственный университет путей сообщения по специальности «Локомотивы. Тепловозы». В политику пришел на волне протестных акций 2008 года. Принял участие в октябре 2010 года в довыборах в думу Владивостока по одномандатному округу №5 и победил ближайшего соперника с перевесом в 20% голосов. На выборах в Законодательное Собрание Приморского края 4 декабря 2011 года проиграл руководителю политсовета Первореченского местного отделения «Единой России» Павлу СЕРЕБРЯКОВУ 1,01% голосов. На выборах в думу Владивостока 14 октября 2012 года по своему округу №5 одержал убедительную победу, показав второй по абсолютной численности голосов, отданных за кандидатов от КПРФ, и второй по процентам, набранным кандидатами от КПРФ, в городе результат. Олег Вельгодский возглавлял территориальную группу КПРФ в одномандатном округе №5. С 32,42% голосов показал лучший результат в городе, причем это была единственная победа кандидата-коммуниста над «Единой Россией» при голосовании по партийным спискам в городе Владивостоке. Кроме того, он единственный среди всех кандидатов от КПРФ впервые в истории Приморской краевой партийной организации сумел выиграть сразу два мандата - и по округу, и по партийным спискам.
Олег ЖУНУСОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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