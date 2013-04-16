Виктор Черепков стал "зеленым" ради кресла мэра Владивостока

Виктор Черепков упорно добивается регистрации своей партии «Свобода и народовластие». Две недели назад он в очередной раз подал документы в Минюст, у которого осталось две недели для ответа. Однако экс-мэр сомневается в том, что ему даже сейчас, после либерализации процесса регистрации политических партий, удастся пройти процедуру регистрации.

Поэтому он обратился в суд. Во-первых, Виктор Черепков обжаловал прежние отказы Минюста в регистрации. Во-вторых, оспорил, по его словам, незаконное лишение партии регистрации и 27 мая состоится слушание дела в Верховном суде России.

Впрочем, баллотироваться на должность главы администрации Владивостокав в сентябре 2013 года экс-мэр Виктор Черепков будет от партии «Альянс зеленых - народная партия». Об этом в эксклюзивном интервью ZRPRESS.RU сообщил Виктор Иванович.

- Я бы мог идти и самостоятельно, то есть собрать в свою поддержку подписи, но в таком случае меня наверняка, уже в 36-й раз, сняли бы с выборов. Поэтому я решил баллотироваться от партии. Раньше, до того, как Приморское отделение возглавил Николай МАРКОВЦЕВ, со мной вели переговоры лидеры «Яблока». Сейчас же мне предложили выдвигаться Владимир РЫЖКОВ от его «Партии народной свободы» и бывший замглавы Росприроднадзора, экс-префект Северного округа Москвы Олег МИТВОЛЬ от «Альянс зеленых - народная партия». Я сделал выбор в пользу последней, - сообщил Виктор Черепков.

По его словам, ввиду того, что депутаты Законодательного собрания Приморского края внесли изменения в Избирательный кодекс, отменив второй тур на муниципальных выборах, оппозиции надо объединяться уже в первом туре.

- Я готов вести переговоры об объединении. Но сам ни за что не откажусь от участия в выборах в пользу кого-то другого, - пояснил свою позицию Виктор Черепков. - Мое участие предусматривает две составляющие. Первая состоит в том, что я не вкладываю деньги. У меня их нет. А вот оппонентам приходится вкладывать огромные средства. Мой оппонент должен выложить 15 млн долларов, как минимум. То есть я выступаю в этом случае как крупный работодатель. Вторая составляющая - я поднимаю планку для кандидатов. Оппонентам приходится подтягивать свою работу. Потому что идет сравнение со мной.

Своим главным соперником Виктор Черепков считает действующего мэра Игоря ПУШКАРЕВА, «поскольку за ним мощный административный ресурс, который они уже задействовали на полную мощность».

Предвыборная ситуация в городе, по его мнению, значительно изменилась за последние годы.

- Сейчас бюджет Владивостока в пять раз больше, чем при мне, благодаря, в первую очередь, саммитовским деньгам. В то же время коммунальные платежи в десять раз выше, чем во времена моего руководства городом. Сегодня нет бесплатного транспорта и многих других социальных льгот, на которые при мне уходило 25% городского бюджета, - утверждает Виктор Черепков. - Я ничего не буду обещать людям. Люди меня знают. Они смогут оценивать кандидатов по делам. Я иду в реальную власть, чтобы сделать во Владивостоке эталонное местное самоуправление, где власть действительно будет принадлежать народу. В прежние времена мне не дали этого сделать. Думаю, что в случае победы из старой команды я возьму лишь 10%, а 90% - будут новые люди. Поскольку система управления будет совершенно иной - не сверху вниз, а снизу вверх, и власть народа будет начинаться с дома, с избирательного участка и идти по возрастающей.

Виктор Черепков планирует находиться во Владивостоке, как минимум до выборов, лишь через месяц он намерен покинуть Приморье на некоторое время.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото Виктор Черепкова.