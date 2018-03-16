Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов

В воскресенье, 18 марта, с 8:00 до 20:00 во Владивостоке состоятся выборы президента Российской Федерации. В этот день в городе продет ряд культурно-массовых мероприятий, а также митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения России и Крымского полуострова.

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города в период подготовки и проведения выборов не терять бдительности и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Также в антитеррористической комиссии города напоминают: лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.

Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Телефоны экстренных служб (набирать с моб. телефона) Единая служба спасения 112 Единый телефон пожарных и спасателей 101 Полиция 102 Скорая медицинская помощь 103 Аварийная газовая служба 104 Телефоны дежурных территориального органа безопасности, Росгвардии, МВД России, МЧС России, ЕДДС УФСБ России по Приморскому краю 8 (423) 221-72-12, 222-45-86 Управление ФС ВНГ России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 230-52-98 УМВД России по Приморскому краю УМВД России по городу Владивостоку 8 (423) 249-04-91 8 (423) 265-53-40, 265-53-43 ГУ МЧС России по Приморскому краю Центр управления в кризисных ситуациях по Приморскому краю 8 (423) 243-28-27 8 (423) 240-66-80 МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока» 8 (423) 222-23-33 Телефоны дежурных территориальных органов полиции города Владивостока УМВД России по городу Владивостоку ул. Военное Шоссе, д. 24 8 (423) 265-53-40, 265-53-43

Телефон доверия –

8 (423) 265-52-99 Отдел полиции № 1

(Ленинский район) ул. Махалина, д. 3а 8 (423) 226-71-71 Отдел полиции № 2

(Первомайский район) ул. Киевская, д. 8 8 (423) 227-65-63 Отдел полиции № 3

(Первореченский район) ул. Овчинникова, д. 30 8 (423) 240-38-65 Отдел полиции № 4

(Фрунзенский район) ул. Посьетская, д. 46 8 (423) 265-53-41 Отдел полиции № 5

(Советский район) ул. Узбекская, д. 15а 8 (423) 232-05-34, 232-05-26 Отдел полиции № 6 ул. Маковского, д. 203 8 (423) 238-80-03 Пункт полиции № 9 о. Русский, Аякс, 20 8 (423) 249-09-27 Пункт полиции № 10 ул. Лермонтова, д. 66 8 (423) 238-13-76 ОГИБДД УМВД России

по г. Владивостоку ул. Фонтанная, д. 10 8 (423) 249-09-21, 222-50-63, 240 03 24

Газета "Золотой Рог", Владивосток