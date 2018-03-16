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Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
В воскресенье, 18 марта, с 8:00 до 20:00 во Владивостоке состоятся выборы президента Российской Федерации. В этот день в городе продет ряд культурно-массовых мероприятий, а также митинг, приуроченный к четвертой годовщине воссоединения России и Крымского полуострова.
Администрация Владивостока просит жителей и гостей города в период подготовки и проведения выборов не терять бдительности и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.
С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.
Также в антитеррористической комиссии города напоминают: лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.
Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.
|
Телефоны экстренных служб (набирать с моб. телефона)
|
Единая служба спасения
|
112
|
Единый телефон пожарных и спасателей
|
101
|
Полиция
|
102
|
Скорая медицинская помощь
|
103
|
Аварийная газовая служба
|
104
|
Телефоны дежурных территориального органа безопасности, Росгвардии,
МВД России, МЧС России, ЕДДС
|
УФСБ России по Приморскому краю
|
8 (423) 221-72-12, 222-45-86
|
Управление ФС ВНГ России по Приморскому краю по телефону
|
8 (423) 230-52-98
|
УМВД России по Приморскому краю
УМВД России по городу Владивостоку
|
8 (423) 249-04-91
8 (423) 265-53-40, 265-53-43
|
ГУ МЧС России по Приморскому краю
Центр управления в кризисных ситуациях по Приморскому краю
|
8 (423) 243-28-27
8 (423) 240-66-80
|
МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока»
|
8 (423) 222-23-33
|
Телефоны дежурных территориальных органов полиции города Владивостока
|
УМВД России по городу Владивостоку
|
ул. Военное Шоссе, д. 24
|
8 (423) 265-53-40, 265-53-43
|
Отдел полиции № 1
|
ул. Махалина, д. 3а
|
8 (423) 226-71-71
|
Отдел полиции № 2
|
ул. Киевская, д. 8
|
8 (423) 227-65-63
|
Отдел полиции № 3
|
ул. Овчинникова, д. 30
|
8 (423) 240-38-65
|
Отдел полиции № 4
|
ул. Посьетская, д. 46
|
8 (423) 265-53-41
|
Отдел полиции № 5
|
ул. Узбекская, д. 15а
|
8 (423) 232-05-34, 232-05-26
|
Отдел полиции № 6
|
ул. Маковского, д. 203
|
8 (423) 238-80-03
|
Пункт полиции № 9
|
о. Русский, Аякс, 20
|
8 (423) 249-09-27
|
Пункт полиции № 10
|
ул. Лермонтова, д. 66
|
8 (423) 238-13-76
|
ОГИБДД УМВД России
|
ул. Фонтанная, д. 10
|
8 (423) 249-09-21, 222-50-63, 240 03 24
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