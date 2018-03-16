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ДВФУ примет VII конференцию АТЭС по образованию в сентябре 2018 года

16 Марта 2018, 10:57 | Владивосток

VII Международная конференция форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по образованию пройдет в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в сентябре 2018 года. Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее. Россию на встрече представил заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов.

 «Рабочая группа рассмотрела предложение России провести конференцию АТЭС по образованию в ДВФУ и внесла мероприятие в официальный график событий форума на 2018 год. Нашу инициативу активно поддержали Китай, Индонезия и Таиланд, — сообщил Евгений Власов. — В этом году международную конференцию решено посвятить вызовам, которые стоят перед высшим образованием в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в цифровую эпоху».

 В конференции примут участие официальные делегации министерств образования более 15 экономик АТЭС, ректоры вузов-участников Ассоциации ведущих университетов АТР (APRU), преподаватели, ученые и эксперты. На повестке — вызовы четвертой промышленной революции, цифровизация высшего образования, образовательная дипломатия, научное сотрудничество для устойчивого развития до 2030 года.

Рекомендации и предложения по результатам конференции представят на итоговом саммите АТЭС, который состоится в ноябре 2018 года в Папуа — Новой Гвинее с участием лидеров стран.

 VII Международная конференция АТЭС продолжит серию встреч, прошедших в ДВФУ в 2012-2017 годах. На них участники обсуждают и решают конкретные вопросы в области образования, науки и развития человеческого капитала в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепления сотрудничества, интеграции образовательных систем государств. По итогам встреч в 2016 и 2017 годах была разработана стратегия развития высшего образования, которую приняли министры всех экономик АТЭС.

 

Фото: пресс-служба ДВФУ

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ДВФУ  владивосток  образование  Новая Гвинея  АТЭС  конференция 



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