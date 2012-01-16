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Саммит АТЭС - 2012
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На о. Русский Валентина Матвиенко первым делом направилась в столовую ДВФУ

16 Января 2012, 11:44 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 января, ZRPRESS. Во Владивостоке председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрела ход строительства Дальневосточного федерального университета.

В рамках рабочего визита во Владивосток, спикер Совета Федерации посетила остров Русский. Делегацию во главе с Валентиной Матвиенко, губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным и рядом высокопоставленных чиновников, встречал заместитель директора Дальневосточного Филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский, первый заместитель генерального директора ФКУ «Дальневосточная Дирекция Минрегиона РФ» Эдуард Лисогор, представители УСК «Мост» и ДВФУ.

Осмотр объектов, где в сентябре, пройдут основные мероприятия саммита АТЭС-2012, председатель верхней палаты парламента РФ начала с четвертого корпуса. Первым делом Валентина Матвиенко, направилась в столовую, посмотрела типовой номер площадью 25 квадратных метров – именно в них будут проживать помощники глав государств. Когда саммит завершится, эти номера станут двухместными комнатами для студентов, обучающихся в ДВФУ. После чего В.И. Матвиенко направилась в президентский номер и на террасу. Спикер Совета Федерации дала положительную оценку увиденному.

Осмотр объектов делегация продолжила в здании, где будет расположен конференц-центр. Заместитель директора ДВ филиала ЗАО «Крокус» Ярослав Воскресенский, рассказал об уникальных особенностях залов, где будут проходить крупные международные мероприятия. «Во время строительства и отделки используются современные материалы и технологии. Установлены удобные кресла. Все залы оснащены акустическими панелями», - сообщил заместитель директора ДВ филиала компании «Крокус» - генерального подрядчика строительства ДВФУ.

Завершила свой визит на остров Русский, председатель Совета Федерации, осмотром гранитной Набережной длиной 1200 метров с водопадом и фонтанами, спортивной зоны, которая включает в себя в себя стадион с открытыми трибунами вместимостью до 500 мест с полем для футбола и беговой дорожкой, площадки для волейбола, баскетбола, большого тенниса. Общая площадь ландшафтно-парковой и спортивной зоны университета составляет 54 гектара. В данный момент все строительные работы на о. Русский идут по графику. Продолжается внешняя и внутренняя отделка помещений, производится благоустройство территории, сообщает пресс-служба Дальневосточного филиала ЗАО «Крокус».

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