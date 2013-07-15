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Строительство съездов к автомобильным дорогам "Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта" завершается

15 Июля 2013, 17:06 | Владивосток

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Надеждинском муниципальном районе предусмотрено строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» в районе поселка Новый и села Прохладное, подъезд к поселку Шмидтовка, а также строительство разворотного кольца за первой опорой низководного моста.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, строительство данных объектов будет вестись в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы» для улучшения транспортной доступности объектов, построенных к саммиту АТЭС.

Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительства – осень 2013 года. Окончание строительных работ по объекту – ноябрь 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» стало одним из первых поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году.

«В Приморье будем уделять большое внимание строительству развязок. Это просто необходимо для удобства и комфорта автолюбителей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: транспорт  строительство  Владимир Миклушевский  дороги 



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Комментарии

  • местный09:07, 16.07.2013#

    Ещё не начинали строить, а уже заканчивают?

  • Неедрос09:27, 16.07.2013#

    Недавно имел "удовольствие" проехать по низководному мосту. . . ДОЛГО пришлось же ехать. НИГДЕ ни свернуть, ни развернуться. Такого дурдома ни в одной стране, наверно, нет. . . Умеют же Едриллы всё для людей делать.

  • Псевдоним09:32, 16.07.2013#

    не Едрилы по сути, а русские для себя. Эти Едрилы иноплатетяне что -ли?

  • Просто гость09:52, 16.07.2013#

    На этой "стройке века" не только русские работали и работают. А правящая партия всё рассматривает и утверждает. Руководятелы всех генподрядчиков из недр этой партии. По другому не получишь такой жирный кусок. И не доверят распиливать. А строить, это уж из остатков. И так, чтобы с вертолета было красиво.

  • Юрик09:52, 16.07.2013#

    Хабаровскую трассу перед Уссурийском ЗАКАНЧИВАЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. Начинал Наздратенко, сделал прыжок в Москву, и все остальное так же строится. На Светланской, снятие рельс и асфальтировка должны были закончиться к 9 мая, по словам Пушкарева. Но даже на 9 июля еще не все. А остальной участок "ЗАМАЗАЛИ ГЛАЗА" и не более. У госпиталя просто часть рельс засыпали песком и готовятся стелить плитку не снимая рельс. Видимо следующий прыжок в Москву готовится. Так у нас все заканчивается.

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