Строительство съездов к автомобильным дорогам "Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта" завершается

По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Надеждинском муниципальном районе предусмотрено строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» в районе поселка Новый и села Прохладное, подъезд к поселку Шмидтовка, а также строительство разворотного кольца за первой опорой низководного моста.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, строительство данных объектов будет вестись в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы» для улучшения транспортной доступности объектов, построенных к саммиту АТЭС.

Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительства – осень 2013 года. Окончание строительных работ по объекту – ноябрь 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Напомним, строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» стало одним из первых поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году.

«В Приморье будем уделять большое внимание строительству развязок. Это просто необходимо для удобства и комфорта автолюбителей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.ru, Владивосток.