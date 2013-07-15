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Строительство съездов к автомобильным дорогам "Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта" завершается
По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в Надеждинском муниципальном районе предусмотрено строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» в районе поселка Новый и села Прохладное, подъезд к поселку Шмидтовка, а также строительство разворотного кольца за первой опорой низководного моста.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, строительство данных объектов будет вестись в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 годы» для улучшения транспортной доступности объектов, построенных к саммиту АТЭС.
Проектная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительства – осень 2013 года. Окончание строительных работ по объекту – ноябрь 2014 года, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Напомним, строительство примыканий и съездов к автомобильным дорогам «Хабаровск – Владивосток – Де-Фриз – мыс Шмидта» стало одним из первых поручений губернатора Приморского края Владимира Миклушевского в 2012 году.
«В Приморье будем уделять большое внимание строительству развязок. Это просто необходимо для удобства и комфорта автолюбителей», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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Комментарии
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Просто гость09:52, 16.07.2013#
На этой "стройке века" не только русские работали и работают. А правящая партия всё рассматривает и утверждает. Руководятелы всех генподрядчиков из недр этой партии. По другому не получишь такой жирный кусок. И не доверят распиливать. А строить, это уж из остатков. И так, чтобы с вертолета было красиво.
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Юрик09:52, 16.07.2013#
Хабаровскую трассу перед Уссурийском ЗАКАНЧИВАЮТ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. Начинал Наздратенко, сделал прыжок в Москву, и все остальное так же строится. На Светланской, снятие рельс и асфальтировка должны были закончиться к 9 мая, по словам Пушкарева. Но даже на 9 июля еще не все. А остальной участок "ЗАМАЗАЛИ ГЛАЗА" и не более. У госпиталя просто часть рельс засыпали песком и готовятся стелить плитку не снимая рельс. Видимо следующий прыжок в Москву готовится. Так у нас все заканчивается.
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