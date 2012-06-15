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Приморское отделение ЛДПР против ужесточения санкций за митинги
ВЛАДИВОСТОК, 15 июня, ZRPRESS. Либеральные демократы провели в сквере им. Суханова митинг против поправок в закон «О митингах и шествиях» и КоАП, которые предусматривают высокие штрафы и ограничения для организаторов митингов.
На акцию протеста, несмотря на сильный дождь, пришли около 100 человек.
Введены слишком высокие штрафы, считают участники митинга.
— Свобода собраний — это один из важных принципов страны, которая не хочет стать полицейским государством. Именно к такому полицейскому государству Россия скатится после принятия нового закона о митингах, — отметил заместитель координатора владивостокского отделения ЛДПР Андрей ФЕДЧУН.
По его мнению нужно отменить запрет на организацию митингов для тех, у кого более 2 правонарушений за организацию митингов.
— Штраф за нарушения техники безопасности на АЭС составляет порядка 50 тыс. рублей, а штраф за нарушения на митинге до 500 тыс. Выходит, что авторы поправок считают митинг опаснее атомной аварии, — привел пример координатор ЛДПР во Владивостоке Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.
Он предложил провести мероприятие под лозунгом «Путин, не капай на мозги!»
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
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