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Во Владивостоке Золотой мост откроют для пешеходов
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 14 апреля проверил планируемый маршрут праздничного шествия, посвященного празднованию 1 Мая.
В ходе рабочей поездки глава региона посетил строящиеся во Владивостоке театр оперы и балета и гостиницу на Корабельной набережной, а также лично прошелся по маршруту первомайской демонстрации.
Напомним, в это году впервые демонстрация начнется не в центре Владивостока, а на мысе Чуркина, возле театра оперы и балета. Праздничное шествие пройдет по Золотому мосту, затем колонны повернут к Океанскому проспекту и по нему выйдут к центральной площади города.
Владимир Миклушевский проверил первую часть маршрута - Золотой мост. В сопровождении рабочей группы он пересек мост через бухту Золотой рог и оценил предложенные варианты движения демонстрации.
"Необходимо сделать так, чтобы такое шествие было не только красивым, но и безопасным. Маршрут очень хороший - здесь есть и вид, и значимость. Сейчас важно предусмотреть все меры безопасности, чтобы от этого события остались только хорошие впечатления", - обратился Владимир Миклушевский к рабочей группе.
Глава региона отметил, что по желанию горожан есть возможность сделать Золотой мост пешеходным. Существующие дорожки позволяют это сделать, однако необходимо дополнить их удобными подходами к мосту.
"Конечно, пешеходы не смогут сократить дорогу в центр города, но это - хорошая прогулочная зона. Изначально проект моста не предусматривал пеших прогулок, и возможно, это не всегда комфортно. Но мне кажется, что великолепный вид, который открывается на бухту Золотой Рог, должен компенсировать все. Для удобства горожан здесь необходимо сделать лестницы, тротуары, чтобы люди могли беспрепятственно зайти на мост. При этом крайне важно, чтобы были предусмотрены все меры безопасности", - подчеркнул глава региона
Во время осмотра пятизвездочной гостиницы и театра оперы и балета Губернатор отметил высокий темп работ, на который вышли строители.
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Что-за любовь к проведению массовых мероприятий на проезжей части? Нравиться ходить толпой -пожалуйста на стадион! И за городом удобнее. В городе итак тесно, не проехать, так еще то дни тигров, то велопробеги, то демонстрации! Беспредел!