Во Владивостоке имущество полиции и районного суда передадут в госсобственность

На заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности депутаты рассмотрели перечни муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации и Приморского края.

В государственную собственность Российской Федерации предлагается передать два нежилых помещения, расположенные в зданиях по ул. Махалина, 3 и 3а, используемые полицией. Как пояснил председатель комитета Дмитрий Сулеев, в соответствии с Федеральным законом № 3-ФЗ «О полиции» земельные участки, а также здания, сооружения, оборудование и другое имущество, необходимое для обеспечения деятельности полиции, находящиеся в муниципальной собственности, передаются в федеральную собственность. Также в федеральную собственность передаются нежилые помещения общей площадью 1171,2 кв.м., расположенные в здании по проспекту 100-летия Владивостока, 92, которые занимает Советский районный суд города Владивостока.

В государственную собственность Приморского края планируется передать энергоблок (65,4 кв.м.) и комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для обслуживания специализированной детской больницы, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного, 7, здание которой и земельный участок были ранее переданы в госсобственность. В собственность Приморского края предлагается передать нежилые помещения общей площадью 149,1 кв.м., расположенные в здании по ул. Прапорщика Комарова, 9 (лит. Г). Также капитальные вложения в реконструкцию фасадов зданий по ул. Бестужева, 13, ул. Уборевича, 14, по проспекту Красного Знамени, 71а, по Камскому переулку, 1/3, ул. Светланская, 131 (лит. 2), ул. Калинина, 78, Океанский проспект, 35, ул. Алеутская, 38. Кроме того, объекты водопроводно-канализационного хозяйства города Владивостока, которые были поставлены на баланс Управления муниципальной собственности г. Владивостока в 2012 году.

ZRPRESS.RU, Владивосток.