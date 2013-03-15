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Во Владивостоке возродят народные дружины

15 Марта 2013, 13:39 | Владивосток

Депутат Думы Владивостока от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО 14 марта представил аппарату представительного органа власти поправки в положение о дружинах по охране общественного порядка.

Дума Владивостока приняла решение о создании добровольных народных дружин (ДНД) для поддержания порядка на городских улицах 9 сентября 2008 года. Однако идея осталась на бумаге.

— Конечно, народные дружины могли бы помочь участковым… Однако, кроме ЧОПов и казаков никто не изъявил активного желания идти в дружинники. Сегодня, к сожалению, нет законодательных актов закрепляющих права дружинников, — посетовал на встрече с депутатами 13 марта глава УВД Владивостока Александр БАБАКИН. — Мы готовы совместно над этой проблемой работать.

Андрей Андрейченко оперативно откликнулся на предложение и внес необходимые поправки в муниципальный правовой акт Владивостока от 09.09.2008 года № 47-МПА «Положение о дружинах по охране общественного порядка в городе Владивостоке».

— Мы хотим убрать административные барьеры и привести городское положение в соответствии с краевым законом об участии населения в охране общественного порядка, — пояснил инициатор законопроекта Андрей Андрейченко. — Я уже разговаривал с рядом организаций, которые после вступления поправок в силу изъявили желание вступить в ДНД, чтобы совместно с активистами партии ЛДПР защищать жителей Владивостока.

По мнению Андрейченко, основная задача дружин — патрулирование города в вечернее и ночное время, чтобы предотвращать уличную преступность.

— По действующему положению патрулирование заканчивается в одиннадцать вечера. Но давайте реально смотреть на вещи — большинство преступлений совершаются с полуночи до четырех утра, это подтверждают исследования правоведов, — говорит депутат.

По его словам, внесение поправок не потребует дополнительных расходов, осуществляемых за счет бюджета города Владивостока.

Олег ЖУНУСОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Жунусов
Теги: Александр Бабакин  правопорядок  полиция  дружины  законодательство 



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Комментарии

  • Псевдоним14:10, 15.03.2013#

    а почему бы полицаям не организовать рейды по вечерним улицам?

  • Псевдоним14:19, 15.03.2013#

    основная задача ДНД следить за ментовским беспределом

  • Псевдоним14:24, 15.03.2013#

    +100500

  • Псевдоним14:29, 15.03.2013#

    Я представляю, что начнется. ментовский беспредел покажется детскими играми, эти будут просто бандами, они в советские времена творили вещи, а сейчас и подавно. . .

  • Псевдоним14:33, 15.03.2013#

    Ага!Спохватилась педросовская власть-сначала, захватив власть, все, что было хорошее при советах, похерили, а затем, когда петух в ж. . . начал клевать, стали восстанавливать.

  • Псевдоним15:28, 15.03.2013#

    у ЛДПР депутат всего один в Думе, а он уже, по-моему, больше всех остальных сделал.

  • Псевдоним15:29, 15.03.2013#

    Нормальная идея. Хотя "едросня", скорее всего, против голосовать будет - побоятся, что их ДНД вязать будет ))))

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