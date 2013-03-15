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Во Владивостоке возродят народные дружины
Депутат Думы Владивостока от ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО 14 марта представил аппарату представительного органа власти поправки в положение о дружинах по охране общественного порядка.
Дума Владивостока приняла решение о создании добровольных народных дружин (ДНД) для поддержания порядка на городских улицах 9 сентября 2008 года. Однако идея осталась на бумаге.
— Конечно, народные дружины могли бы помочь участковым… Однако, кроме ЧОПов и казаков никто не изъявил активного желания идти в дружинники. Сегодня, к сожалению, нет законодательных актов закрепляющих права дружинников, — посетовал на встрече с депутатами 13 марта глава УВД Владивостока Александр БАБАКИН. — Мы готовы совместно над этой проблемой работать.
Андрей Андрейченко оперативно откликнулся на предложение и внес необходимые поправки в муниципальный правовой акт Владивостока от 09.09.2008 года № 47-МПА «Положение о дружинах по охране общественного порядка в городе Владивостоке».
— Мы хотим убрать административные барьеры и привести городское положение в соответствии с краевым законом об участии населения в охране общественного порядка, — пояснил инициатор законопроекта Андрей Андрейченко. — Я уже разговаривал с рядом организаций, которые после вступления поправок в силу изъявили желание вступить в ДНД, чтобы совместно с активистами партии ЛДПР защищать жителей Владивостока.
По мнению Андрейченко, основная задача дружин — патрулирование города в вечернее и ночное время, чтобы предотвращать уличную преступность.
— По действующему положению патрулирование заканчивается в одиннадцать вечера. Но давайте реально смотреть на вещи — большинство преступлений совершаются с полуночи до четырех утра, это подтверждают исследования правоведов, — говорит депутат.
По его словам, внесение поправок не потребует дополнительных расходов, осуществляемых за счет бюджета города Владивостока.
Олег ЖУНУСОВ, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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а почему бы полицаям не организовать рейды по вечерним улицам?