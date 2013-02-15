Во Владивостоке прошел круглый стол на тему "Кто такой мэр?"

Круглый стол на тему «Кто такой мэр?» был организован кафедрой политологии Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ совместно с Клубом политических и правовых исследований.

В дискуссии приняли участие депутаты Законодательного собрания Приморского края, депутаты Думы г. Владивостока, представители политических партий, студенты, политологи, юристы, аналитики и журналисты.

– Обсуждать мэра нужно всегда. Думаю, каждого жителя города не может не волновать эта тема. Актуальность очевидна всем – осенью этого года состоятся выборы мэра Владивостока. И уже сейчас многих интересует, кто станет главой, – выступила модератор круглого стола, кандидат политических наук, завкафедрой политологии ШРМИ ДВФУ Наталья Цыганок.

Присутствующие обсудили вопрос, должен глава города быть избираемым мэром или назначаемым сити-менеджером. Студент 5 курса кафедры политологии ШРМИ ДВФУ, член Клуба политических и правовых исследований Павел Наливайко инициировал соответствующий блиц-опрос. Молодой политолог поинтересовался у жителей Владивостока, каким, по их мнению должен быть мэр и кого из бывших глав города они считают наиболее эффективным, сообщает пресс-служба ДВФУ.

– Опрос показал, что владивостокцы хотят избирать мэра, а не принимать назначенца. Из качеств, которыми должен обладать мэр, большинство опрошенных выделили честность и ум. Как я оцениваю нынешнего мэра? У него были ошибки, с теми же детскими садами. За 4-5 лет невозможно выполнить всю предвыборную программу, я бы делал выводы по второму сроку, правда, он не всегда случается, – прокомментировал Павел.

Участники обсуждения сошлись в мнении, что «хороший человек» – это, конечно, не профессия, но мэр должен быть прежде всего именно хорошим человеком. Другими словами, для жителей города важны не столько его профессиональные качества, сколько искреннее стремление сделать для Владивостока и всех горожан как можно больше благих дел.

Фото с сайта ДВФУ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.