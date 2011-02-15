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Сергей Дарькин выступит с отчетом о деятельности администрации за 2010 год перед краевым парламентом
Отчет губернатора Приморского края Сергея Дарькина о деятельности администрации за 2010 год станет основным вопросом очередного заседания Законодательного Собрания Приморского края, которое состоится 18 февраля. В ходе сессии будет рассмотрено более 30 вопросов повестки дня.
Краевые законодатели продолжат работу по назначению кандидатур на должности мировых судей в Приморском крае, а также определят представителя общественности в квалификационную коллегию судей Приморского края.
Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект "О здравоохранении в Приморском крае" и обсудят информацию о проекте краевой программы "Модернизация здравоохранения Приморского края на 2011-2012 годы"
В повестке сессии также внесение изменений в ряд краевых законов "Об использовании лесов в Приморском крае", "Об особо охраняемых природных территориях Приморского края", "О мировых судьях в Приморском крае", "О государственных информационных ресурсах Приморского края и порядке предоставления информации органами государственной власти Приморского края", "О государственной гражданской службе Приморского края" и "О коллективных договорах".
Во втором и третьем чтениях депутаты рассмотрят проект закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Приморского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края".
Сразу в трех чтениях законодатели планируют рассмотреть законопроект "О внесении изменения в статью 4 Закона Приморского края "О порядке ведения органами местного самоуправления городских (сельских) поселений и городских округов Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма".
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