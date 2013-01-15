Около 24 тысяч иностранных рабочих получили право на работу в Приморье в 2013 году

23788 иностранных рабочих имеют право трудиться в Приморском крае в этом году.

Как рассказали в департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края, количество привлекаемых иностранных граждан в 2013 году снизилось на 19 процентов по сравнению с 2012 годом. В частности, количество иностранных рабочих из КНР уменьшилось на 4440 человек, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Всего в Приморском крае будут трудоустроены 14734 граждан Китая, 4764 граждан Корейской народной демократической республики, 1723 граждан Узбекистана, 1229 граждан Украины.

По основным видам экономической деятельности соотношение привлекаемых рабочих распределилось следующим образом: в строительной индустрии будут работать 9830 человек, еще 6366 иностранных граждан будут заняты на обрабатывающих производствах. В аграрном секторе Приморского края планируется задействовать 4150 иностранцев, в работе оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств - 900 человек, в рыболовстве - 810 человек.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.