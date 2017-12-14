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Игорь Пушкарев прокомментировал выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента

14 Декабря 2017, 18:26 | Владивосток

Текс обнародован на странице экс-мэра в соцсетях

На странице экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва в соцсетях появился его комментарий по поводу выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента России, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Приводим текст полностью.

Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина об участии в выборах Президента Российской Федерации. Без преувеличения можно сказать, что с приходом Владимира Владимировича Россия сохранилась как государство и сохранила свою целостность. Именно благодаря решению Президента, Владивосток стал настоящими воротами в Азиатско-Тихоокеанский регион и продолжает ими быть. С 2008 года мы строили новый Владивосток, о котором мечтали с давних времён. Город преобразился, его стали узнавать во всём мире, но, в первую очередь, его развитие положительно отразилось на жизни горожан.

Сегодня весь Дальний Восток получил аналогичные возможности ускоренного развития благодаря таким инструментам, как - «свободный порт» и «территория опережающего развития». И, я уверен, мы только в начале своего пути по развитию региона.

Несмотря на все сложности, связанные с уголовным делом против меня, я всегда оставался и остаюсь сторонником курса нашего Президента, ведь тот беспредел, который творят некоторые представители правоохранительных органов лишь подтверждает наличие проблем, над которыми нужно ещё работать.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Пушкарев  Путин  СИЗО  президент  выборы 



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