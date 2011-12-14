Инвестиции на подготовку саммита АТЭС-2012 во Владивостоке составят 600 млрд руб.

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ZRPRESS. Общий объем инвестиций на подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке составит около 600 миллиардов рублей, сообщил журналистам первый вице-премьер Игорь Шувалов 13 декабря.

"Все вместе будет около 600 миллиардов", - сказал он, пояснив, что в эту сумму входят федеральные средства, средства субъекта РФ и инвесторов.

Шувалов напомнил, что на подготовку к саммиту было выделено 220 миллиардов рублей федеральных средств. По его словам, все работы должны быть завершены в рамках этой сметы и дополнительного выделения средств из федерального бюджета на подготовку к саммиту не будет.

В частности, по словам Шувалова, не планируется выделение федеральных средств для строительства водовода на остров Русский. Он пояснил, что для нормального функционирования первой очереди Дальневосточного университета и других объектов на острове пока достаточно опреснительных установок. До того, как будет построена новая очередь университета, водовод, стоимость которого оценивается в 2 миллиарда рублей, не нужен.

Шувалов сообщил, что строительство всех объектов к саммиту укладывается в заданные сроки. "По всем объектам, которые есть в программе, к саммиту мы выходим точно", - сказал он.

Шувалов добавил, что результатом ведущихся работ должно стать появление во Владивостоке новой инвестиционной базы, через которую Россия сможет реализовывать интеграционные проекты на восточном направлении. По его словам, до начала подготовки к саммиту Владивосток не располагал ни нормальной инфраструктурой жизнеобеспечения, ни гостиницами, способными принять взыскательных гостей, ни инфраструктурой для проведения международных мероприятий. В рамках подготовки к саммиту в городе будут созданы нормальные условия для работы потенциальных инвесторов.

В АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation) участвует 21 экономика региона: Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Сянган (Гонконг), Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония. РФ регулярно принимает участие в саммитах форума с 1999 года. Председательство в АТЭС перейдет в 2012 году от США к России. Очередной саммит организации пройдет во Владивостоке в сентябре следующего года, сообщает РИА Новости.