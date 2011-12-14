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Приморцы против фальсификации итогов выборов
Акцию протеста против фальсификации итогов выборов провели 10 декабря на Корабельной набережной Владивостока жители города. Несмотря на крепкий мороз, на призыв организаторов откликнулись более тысячи человек.
Организаторы заявили пикет. Но он перерос в митинг. Впрочем, коммунисты заявили, что проводят встречу избранных депутатов Законодательного собрания Приморского края со своими избирателями. Так что формальных оснований для вмешательства полицейские не нашли и вмешаться не пытались.
- Мы можем гордиться - Владивосток стал примером для всей России. У нас единороссы набрали голосов меньше, чем в среднем по стране! Мы показали, что Владивосток – лучший город в России! – воскликнул один из выступавших. –- Ура!!! – дружно под веселый свист откликнулись участники акции протеста.
Пикетчики держали плакаты: «Результаты выборов отменить», «Задержанным — свободу, фальсификаторам — тюрьма», «Мы за честные выборы», «Чурова в отставку»... Над собравшимися реяли флаги КПРФ и «ТИГРа».
Более 90% собравшихся составила молодежь до 30 лет. Причем многие, по всей видимости, впервые приняли участие в акции протеста. Пришли и пожилые люди, но их можно было пересчитать по пальцам. Люди улыбались и были доброжелательны.
- В пятницу, накануне выборов, больницы вдруг обратились за бюллетенями для голосования. Дескать, «у нас ожидается наплыв пациентов». А сколько людей подвозили из других районов! Но главной технологией фальсификации стало переписывание протоколов итогов голосования, - рассказал собравшимся член Приморской краевой избирательной комиссии с правом совещательного голоса Александр САМСОНОВ.
В подтверждение его слов рядом огромный плакат, на котором увеличенные фотографии двух(!) протоколов голосования по избирательному участку №325 Советского района Владивостока. На одном снимке у единоросса 148 голосов и он лишь на третьем месте среди пяти участников. На втором снимке с теми же подписями членов участковой избирательной комиссии – 648, то есть больше всех. По словам организаторов, второй протокол – подделка. Благодаря бдительности наблюдателей она была вовремя замечена и не прошла.
- Да, все прекрасно знают, что единороссы набрали голоса за счет военных, заключенных в СИЗО и моряков, которые получили четкие указания, за кого нужно голосовать! – возмущается очередной оратор. - Студенты голосовали, и в их кабинках постоянно были слышны щелчки фотокамер. Ведь им нужно было отчитаться, как они проголосовали!
Давление испытывали не только избиратели, но и кандидаты.
- Во время избирательной кампании грузовик протаранил мой автомобиль. Разодрал весь бок. Утверждает, что не справился с управлением. А у моего помощника угнали машину, - рассказывает «ЗР» один из организаторов митинга секретарь Владивостокского горкома КПРФ Владимир БЕСПАЛОВ.
Организаторы призвали всех вновь собраться ровно через неделю, 18 декабря, в 17 часов также на Корабельной набережной Владивостока у мемориала подводной лодки С-56.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
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