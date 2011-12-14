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Награда приморцу от императора Японии

14 Декабря 2011, 11:21 | Владивосток

Император Японии наградил председателя Законодательного собрания Приморского края Виктора ГОРЧАКОВА Орденом Восходящего солнца с золотыми лучами и шейной лентой. Спикер приморского парламента стал первым приморцем, удостоенным столь высокой награды. Он получил знак отличия 6 декабря в резиденции генерального консула Японии во Владивостоке на Санаторной на приеме по случаю Дня рождения Его Величества Императора Японии.

Досье «ЗР»

Орден Восходящего солнца вручается как на территории Японии, так и за ее пределами. Второй по старшинству после ордена Хризантемы, орден Восходящего солнца был учрежден декретом Государственного совета Японии 10 апреля 1875 года. Награда имеет восемь степеней. За последние полвека Орден Восходящего солнца разных степеней получили около 40 российских граждан - дирижер Геннадий РОЖДЕНСТВЕНСКИЙ; российский математик, академик РАН, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ; режиссер, актер и педагог, создатель Театра драмы и комедии на Таганке Юрий ЛЮБИМОВ.

- Виктор Васильевич Горчаков более сорока лет укреплял добрососедские отношения, развивал региональные и научные контакты между нашими странами. Так, например, сразу после разрушительного землетрясения в Японии в марте этого года Виктор Васильевич призвал приморских предпринимателей не прерывать сотрудничество с японскими компаниями из-за аварии на атомной электростанции и компрометирующих слухов. Его непререкаемые заслуги на благо наших народов получили оценку Правительства Японии. И я с большим уважением вручаю награду и свидетельство о ее присвоении, подписанное Императором Японии, - сказал, вручая награду, генеральный консул Японии во Владивостоке Ито НОБУАКИ.

В ответном слове Виктор Горчаков выразил благодарность за высокую оценку его работы, поблагодарил Императора и Правительство Японии.

- В своей работе я исхожу из задачи поддержания дружественного настроя, предсказуемости политики и поступков, чтобы разрушающие тенденции не привносились в жизнь наших народов. И, конечно, я искренне благодарен за высокую оценку моих усилий и теплые слова в адрес земляков-приморцев, - сказал Виктор Горчаков.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог» .

Автор: Олег Жунусов
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