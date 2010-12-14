Депутаты поссорились с мэром из-за гололеда

Неожиданное изменение повестки дня сессии думы краевого центра и желание послушать главу города о его борьбе с последствиями снегопадов свидетельствует, с одной стороны, о знании избранниками чаяний избирателей, с другой - о дорожных страданиях депутатов, которые они разделяют вместе с горожанами.

Депутаты справедливо требовали от мэра ответа на вопрос, когда в городе будут чистые дороги, по которым можно будет и ездить, и ходить. Игорь ПУШКАРЕВ, соглашаясь с думой в оценке трудностей движения, сетовал на катастрофическую нехватку снегоуборочной техники и «ручных рабочих».

Рассказал мэр и о приоритетном направлении снегоуборочных работ, это - обеспечение движения автотранспорта, и с этой работой, по мнению Игоря Пушкарёва, дорожные службы в целом справляются.

О том, что движение пешеходных горожан не входит в сферу мэрии, депутаты узнали с удивлением. И даже поставили вопрос об оценке деятельности главы на голосование. Оценка получилась неприятной, но, похоже, и дальше с гололедом мэрия будет бороться в одиночку, дума тут муниципальной власти не помощник.

Просьбу мэра о помощи, заставить работать управляющие компании, депутаты проигнорировали. Между тем дело как раз в этом: определить, какие дороги, пути и тропы муниципальные, какие - в зоне ответственности управляющих компаний и найти способы заставить УК отвечать за их состояние. А тут есть большое но. По неподтвержденным данным, бывший градоначальник, при котором УК образовывались, так умудрился построить их работу, что они до сих пор считают своим работодателем именно его, а не действующего главу. Следовательно, плохо слушаются приказов действующей городской администрации.