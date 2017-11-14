Главу Владивостока выберут к середине декабря

Желающим сменить Игоря Пушкарева стоит поторопиться с подготовкой документов.

Уже через месяц Владивосток может получить нового мэра, избранного Думой города. Конкурсные процедуры, судя по календарному плану, предполагается провести очень оперативно – собрать и передать пакет необходимых документов кандидаты должны будут в течение двух недель.

Как следует из проекта решения городской думы об объявлении конкурса на замещение должности главы Владивостока, документы от претендентов будут приниматься с 20 ноября по 4 декабря, причем подать их можно будет и по выходным дням. Заседания конкурсной комиссии, по итогам которых станут известны фамилии кандидатов на пост мэра, предполагается провести утром 13 и 15 декабря. Исходя из практики других муниципальных образований, можно предполагать, что окончательно главный кадровый вопрос Владивостока будет закрыт в течение нескольких дней после этих дат.

Согласно действующей правовой базе, право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 21 года, отвечающие ряду требований. В частности, соискатель мэрского кресла должен иметь высшее образование и определенный стаж работы на руководящей должности. В свою очередь, конкурсная комиссия должна предложить для рейтингового голосования в Думе Владивостока не менее двух кандидатур.

Добавим, что ранее стало известно о предполагаемом составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра. В нее войдут врио вице-губернатора Приморского края Дмитрий БРАТЫНЕНКО, директор департамента внутренней политики АПК Павел ЯСЕВИЧ, представитель правового департамента краевой администрации Виктор КИРЯЕВ, депутат Законодательного Приморья Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ, а также депутаты Думы Владивостока Виктор АБЛАПОВ, Виктор ФЕДОРОВ, Василий ВАСИЛЬЕВ и Геннадий КУЛИКОВ. Официальное решение об объявлении конкурса, как ожидается, будет принято гордумой до конца текущей недели.

Фото Александра ХИТРОВА.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.