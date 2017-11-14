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Стали известны фамилии людей, которые займутся отбором кандидатов на пост мэра Владивостока
Комиссия для выборов нового мэра Владивостока почти сформирована
Во Владивостоке продолжается формирование комиссии, которая проведет конкурс на замещение должности главы города, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Во вторник, 14 ноября, комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рассмотрел проекты решений об объявлении конкурса и о включении в конкурсную комиссию представителей депутатского корпуса.
В конкурсную комиссию, которая займется отбором кандидатов на пост главы Владивостока, предлагается включить единороссов Виктора Федорова и Виктора Аблапова, коммуниста Геннадия Куликова и представителя ЛДПР Василия Васильева.
Как сообщил директор департамента внутренней политики ПК Павел Ясевич, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО уже назначил свою половину комиссии. Помимо самого Ясевича, в нее войдут врио вице-губернатора по внутренней политике Дмитрий Братыненко, представитель правового департамента АПК Виктор Киряев и депутат ЗСПК Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ.
Комитет решение о формировани комиссии поддержал. Окончательное решение по формированию комиссии и объявлению конкурса на должность мэра должно быть принято на ближайшем заседании Думы.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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