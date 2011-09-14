Директор ФСИН представит ГУ ФСИН РФ по ПК нового начальника

Предположительно 14 и 15 сентября директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Александр РЕЙМЕР будет находиться с рабочей поездкой в Приморском крае.

Вместе с ним, как ожидается, Приморье посетят более 20 генералов. По пока официально неподтвержденной информации, директор ФСИН представит ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю нового начальника. Имя нового начальника пресс-службой приморской ФСИН не раскрывается, но из осведомленных источников известно, что им, скорее всего, станет бывший начальник ФСИН по Ставропольскому краю Федор КРЕНСЛЕР. Программа пребывания генерала Реймера планирует осмотр учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Александр Реймер проведет совещание с руководителями территориальных органов ФСИН России Дальневосточного федерального округа.